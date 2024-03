Chiquititas: Mili descobre que é filha de Miguel e Gabriela

No capítulo de "Chiquititas" desta quinta-feira (07/03), Vivi lembra de diversos momentos que passou ao lado dele. Os dois encontram convites para um encontro na casa da árvore. Samuca e Vivi se deparam com a casa da árvore toda arrumada e percebem que foi tudo uma armação das meninas. Samuca diz que já que estão lá, deveriam aproveitar e jantar juntos.

Mili estranha o comportamento de Mosca e o pressiona para dizer o que está acontecendo. No jantar romântico com Vivi na casa da árvore, Samuca come uma torta de camarão, mas passa mal por ser alérgico. O garoto se recupera. Vivi diz que sempre gostou dele. Os dois se ajoelham e dão um beijo.

Mili pressiona Mosca para contar para ela o que ele está escondendo. Mili vê que Pata, Mosca e Chico estão conversando sobre ela e fica triste ao pensar que estão falando mal dela. Carol aparece e diz que irão conversar para acabar logo com essa história. Marian tenta fugir do hotel onde está com Carmen, mas a porta está trancada.

No orfanato, Carol reúne todos na sala e diz que possui uma história para contar para Mili. Carol conta que José Ricardo não abriu o orfanato por caridade, mas para colocar a neta lá e cuidar dela escondido, enquanto Gabi passou anos pensando que sua filha havia morrido.

“Você é uma Almeida Campos minha princesa”, conta Carol para Mili. A garota chora ao descobrir que sua família sempre esteve perto dela e pede para ficar sozinha.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)