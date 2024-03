Chiquititas: Matilde se entrega para a polícia e revela maldades de Carmen

No capítulo de "Chiquititas" desta quarta-feira (06/03), Carmen é reconhecida por outra amiga no banco e vai embora. Tobias faz teste para integrar um programa de humor. O diretor não gosta dos personagens apresentados por Tobias e pede para ele fazer o Tomás Ferraz. Todos se divertem no estúdio e o diretor o contrata para interpretar Tomás Ferraz no programa.

Matilde entra desesperada e disfarçada no orfanato, afirmando que estão atrás dela e por isso precisa ser breve. Matilde revela para Carol que Mili é a verdadeira filha de Gabriela e que Carmen falsificou o testamento que José Ricardo Almeida Campos deixou após sua morte.

Matilde diz que se arrepende de tudo o que fez e por isso irá se entregar para a polícia. Matilde abraça Ernestina e se despede da irmã. Matilde liga para Carmen e conta que colocou a boca no mundo e disse a verdade para todo mundo. Carmen manda Marian fazer suas malas rápido para que viaje com urgência para a Suíça.

Junior conta para Carol que encontrou com Miguel. Carol revela que Matilde também passou por lá para revelar as vilanias de Carmen. Junior vai até a mansão dos Almeida Campos e descobre que as duas fugiram juntas. Pata e Mosca escutam Carol conversar com Chico sobre Mili ser filha de Gabriela.Mili fica preocupada ao saber que Gabi sumiu, mas ninguém a conta a verdade por achar ideal encontrar Gabriela primeiro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)