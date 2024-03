Chiquititas: Sâmia Abreu, atriz que fez Érica, continua carreira nas telinhas

Conhecida como a personagem Érica, do remake de "Chiquititas", estreado em 2013, a atriz Sâmia Abreu continua os trabalhos nas telinhas, no teatro e nas redes sociais. Na trama, ela interpretou a garçonete do Café Boutique, amiga de Tobias (Pedro Lemos) e de Clarita (Letícia Navas).

Seis anos após a novela, a atriz deu vida à adulta Merinat, uma das rainhas do faraó Sheshi na última fase de "Gênesis", da Record TV. “São linguagens bem diferentes. A forma de se comunicar com as crianças requer um jeito especial de interpretar e, assim como as novelas bíblicas, são leituras diferentes e pensamentos diferente”, contou ela em entrevista ao Correio Braziliense.

Para ela, fazer parte do elenco de "Chiquititas" a fez evoluir bastante na carreira.

“Sinto muito orgulho de ter feito parte de Chiquititas e da infância de gerações diferentes! Como foi minha primeira novela eu não tinha noção de como era, tinha acabado de me formar no teatro, mas nada como o ritmo de gravação de novela para pegar a prática”, completou.

Além das tramas citadas acima, Sâmia participou de "Os Dez Mandamentos" e "O Rico e Lázaro", também da Record TV. Atualmente, aguarda o lançamento da nova temporada de ‘Série Reis’ e coordena o projeto teatral "Vidamorte".

