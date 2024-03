Chiquititas: Gabriela é resgatada e Mili recebe festa de 15 anos

No capítulo final de "Chiquititas" desta sexta-feira (08/03), Marian liga para Mili, diz onde está Gabi e a pede para ir ao local, sem contar para ninguém. Carmen diz que Gabi está dentro de um prédio abandonado.

Carmen diz do outro lado da porta, que quer que ela viaje com ela para outro país para assinar uns papéis. Marian liga para Mosca e conta que Carmen enlouqueceu e prendeu Mili em um prédio perto de onde está, mas que não sabe qual o endereço.

Mosca encontra o prédio, escala a parede, arromba a porta, abraça Mili e diz que agora tudo ficará bem. No orfanato, Miguel chega, chama Mili de filha e os dois se abraçam emocionados. Marian diz para Junior que Carmen quer ir para a Suíça e que mandou Gabriela para algum lugar que cuidasse da cabeça dela, mas que a megera não revelou onde era.

Marian pede perdão e devolve o pingente de Mili. Mili a perdoa. Marian se emociona, diz que não quer mais atrapalhar ninguém do orfanato e vai embora. Junior impede Carmen, que é levada até a delegacia. Miguel encontra Gabriela em uma clínica psiquiátrica e diz que Mili já sabe de tudo. Carmen é presa na mesma cela que Matilde. Gabriela abraça Mili.

Carol revela para Junior que está grávida. Carmen consegue sair da cadeia com a ajuda do advogado. Gabi conta que prometeu para mãe de Maria, antes dela falecer, que iria cuidar da pequena e que pretende cumprir isso. Maria diz que aceita fazer parte da família deles.

Carol e Maria Cecília entram em trabalho de parto no mesmo hospital. Maria Cecília dá à luz duas meninas gêmeas, Luana e Amanda. Carol tem um menino, chamado Pedro. Marian, que passou a morar em outro orfanato, foi até a festa de boas vindas ao filho de Carol no Raio de Luz. No orfanato, uma grande festa de 15 anos é organizada para Mili. A garota dança a valsa de debutante com o namorado, Mosca.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)