Chiquititas: Ernestina mantém a irmã em cárcere e Mili grava videoclipe com JP

Matilde mantém sua irmã gêmea, Ernestina, presa e amarrada em seu quarto, no orfanato Raio de Luz. Ainda durante a noite, Neco vê Matilde, que todos pensam ser Ernestina, arrastando um corpo pela sala do orfanato.

Matilde vê o menino e corre para se livrar da Ernestina verdadeira. Neco avisa aos meninos do orfanato sobre o que viu, os meninos vão averiguar, mas não encontram nada na sala.

Ernestina acorda na prisão novamente, desesperada, sem entender nada. A policial diz que a encontraram dormindo na porta da prisão e que ela havia tentado fugir. Neco fica com medo de Matilde, que finge ser Ernestina. Fernando leva flores para Carol, que diz para o médico deixá-la pensar e assimilar tudo o que aconteceu.

Vivi está arrumada e ansiosa para fazer o book para a agência de modelos. Carol leva Vivi para fazer as fotos. A chiquitita vai acompanhada de suas amigas, Cris, Tati e Pata. O fotógrafo explica para a chiquitita como ela deve se portar diante da câmera.

Mili participa das filmagens do clipe de JP. A produção pede para Mili olhar como apaixonada para dar o clima especial no videoclipe. Na diretoria do Café Boutique, Maria Cecília sugere um cardápio mais saudável para atrair mais clientes.

Após as fotos de Vivi, eles pedem para fazer umas fotos rápidas de Pata, pois já possuem um “job” na agência com o perfil dela. Janjão e sua turma pressionam Bel a chamar Rafa de rolha de poço. A menina chora, mas diz isso ao garoto. No Café Boutique, Junior opta pela implantação do projeto de alimentos saudáveis no Café Boutique. É finalizada a gravação do videoclipe de JP.

