Chiquititas: Carmen e Cintia continuam a busca pelo tesouro e se deparam com surpresa

No capítulo da novela ‘Chiquititas’ desta sexta-feira (16/02) Chico, acompanhado por Ernestina e Helena, revela que as chiquititas foram atrás do tesouro no túnel do orfanato. As crianças retornam com a notícia de que encontraram os quatro cavaleiros do apocalipse, que impõem uma partida de xadrez como última tarefa para acessar o tesouro.

Carol, Dani e Chico ficam apreensivos com a situação. Enquanto isso, Carmen e Cintia, ambiciosas, continuam no túnel, desconsiderando a saúde de Teca. Matilde, preocupada, abandona a partida para salvar a vida da menina. No mesmo momento, Armando substitui Matilde no jogo. Gabriela se encontra com Miguel e Simão, revelando documentos falsos de Carmen.

Matilde vai disfarçada para os túneis do orfanato com Cintia e Carmen. Lucia escuta barulho no túnel e se pergunta quem é Carmen, Matilde e Cintia entram na porta do tesouro ao ver que a mesma está aberta.

Tobias volta ao Café Boutique e diz para Érica que ela quase destruiu seu casamento com Maria Cecília, mas que os dois estão bem novamente. As vilãs também se deparam com a outra porta que possui as imagens das quatro telas dos cavaleiros.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)