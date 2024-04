Dorama 'Goblin': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama “Goblin: The Lonely and Great God", de 2016, é original da Coreia do Sul. Este K-drama de romance e fantasia, disponível no Viki, é criação de Kim Eun-sook e é estrelado por Gong Yoo, Go-eun Kim e Dong-wook Lee.

"Goblin: The Lonely and Great God" é um dorama da Coreia do Sul (Reprodução)

Sinopse de “Goblin”

Kim Shin (Gong Yoo), um goblin imortal cuja missão é proteger as almas humanas, quer perder sua imortalidade. Para isso, ele precisa se casar com uma pessoa. Agora, Kim Shin se esforça para conquistar Ji Eun-tak (Kim Go-eun).

Veja o trailer de “Goblin”

Qual o elenco de “Goblin”?

O elenco de "Goblin" é formado por Gong Yoo, Go-eun Kim e Dong-wook Lee.

O dorama "Goblin: The Lonely and Great God" possui 19 episódios (Reprodução)

Quantos episódios tem "Goblin"?

"Goblin" tem uma temporada com 19 episódios. Cada um tem cerca de 90 minutos de duração.

Onde assistir "Goblin"?

O K-drama "Goblin" está disponível no Viki.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)