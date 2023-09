Amor Perfeito: com quem Érico vai ficar no final da novela? Entenda

O desfecho da história do personagem Érico, interpretado por Carmo Dalla Vechia, ainda não foi decidido. Segundo sites de notícias de telenovelas, assim como o público, os autores Duca Rachid, Julio Fischer e Elísio Lopes Jr escreveram dois finais para o personagem.

Isso porque um dos problemas de Érico se passa pelo preconceito enfrentado por ter se relacionado com um homem no passado. No entanto, no decorrer da trama, Érico se envolveu com Verônica (Ana Cecília Costa), sendo um dos casais mais queridos da novela.

Com quem Érico vai ficar no final da novela?

Sendo esta uma das perguntas a serem respondidas, os dois finais se dividem em Érico ficar com Verônica ou ficar com o seu antigo romance, Romeu.

Nos capítulos finais, o advogado viajará para o Rio de Janeiro e encontrará o ex-namorado trabalhando como garçom. No dia seguinte, ele irá se declarar para Érico, que deixará claro que está feliz com Verônica.

Com a resposta do advogado, Romeu irá se aproximar e beijar o amado.

No último capítulo, Verônica percebe que o marido está pensativo, levando-o a contar o que aconteceu durante a viagem, afirmando que ficou mexido com o ocorrido.

Os dois finais do personagem

Com Verônica, Érico se declara para a amada, dizendo que esse encontro com o ex só o fez ter a certeza de que quer viver ao lado de sua esposa e filha. "Você e mais ninguém nesse mundo é o grande amor da minha vida, a pessoa que, no fundo, eu procurei a minha vida inteira e com quem eu quero viver até o fim dos meus dias".

Já no final alternativo, Érico decide se mudar para o Rio de janeiro para viver o romance, que foi interrompido no passado pelo preconceito e violência, afirmando a Romeu: "A Verônica vai ser a minha companheira na criação da minha filha. Ela é uma mulher excepcional e não nasceu para ser infeliz. A minha escolha está feita, Romeu. Agora eu sei que nunca poderia ser feliz longe de você".

O final da novela está marcado para o dia 22 de setembro, quando o público verá a escolha dos diretores.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com