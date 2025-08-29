Novela turca na TV Brasil? Emissora pública transmite últimos episódios da dizi 'Um Milagre'
Os dois últimos capítulos da série serão exibidos no próximo sábado (30); confira os detalhes
A TV Brasil é uma emissora pública federal que investe em programas de cultura. Além do jornalismo, também foca no entretenimento. Desde março deste ano, exibe a novela turca "Um Milagre". No próximo sábado (30), os dois últimos episódios serão transmitidos para o público no horário nobre da televisão brasileira.
A novela turca estava sendo exibida de segunda a sábado, às 21h. Acontece que algumas mudanças aconteceram na grade da emissora ainda no início do mês e "Um Milagre", também conhecida como "Mucize Doktor", passou a ser exibida em novo horário. O desfecho da história de Ali (Taner Ölmez), um jovem médico autista, chega ao fim no próximo fim de semana.
Vale lembrar que a dizi foi inspirada no dorama "Good Doctor", que também serviu de inspiração para a série norte-americana "The Good Doctor: O Bom Doutor", disponível na Globoplay.
Que horas vai passar "Um Milagre" na TV Brasil?
Após passar por alguns ajustes na programação durante o mês de agosto, a novela turca "Um Milagre" passou a ser exibida às 20h. Considerado como horário nobre da televisão brasileira, os dois capítulos podem ser acompanhados neste horário.
Cada episódio tem duração média de 2 horas. Aquele que não puderam assistir ao vivo, poderá assistir o repise às 1h30.
TV Brasil tem aplicativo?
A emissora TV Brasil conta com um aplicativo para o público assistir às produções no formato virtual. O app TV Brasil Play guarda alguns programas que foram exibidos ao vivo no canal.
No caso da novela turca, o episódio exibido fica disponível no aplicativo por mais cinco dias. Caso seja assinante da HBO Max, a série está disponível completa na plataforma de streaming.
(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)
