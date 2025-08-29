Novela turca na TV Brasil? Emissora pública transmite últimos episódios da dizi 'Um Milagre'

A TV Brasil é uma emissora pública federal que investe em programas de cultura. Além do jornalismo, também foca no entretenimento. Desde março deste ano, exibe a novela turca "Um Milagre". No próximo sábado (30), os dois últimos episódios serão transmitidos para o público no horário nobre da televisão brasileira.

A novela turca estava sendo exibida de segunda a sábado, às 21h. Acontece que algumas mudanças aconteceram na grade da emissora ainda no início do mês e "Um Milagre", também conhecida como "Mucize Doktor", passou a ser exibida em novo horário. O desfecho da história de Ali (Taner Ölmez), um jovem médico autista, chega ao fim no próximo fim de semana.

Vale lembrar que a dizi foi inspirada no dorama "Good Doctor", que também serviu de inspiração para a série norte-americana "The Good Doctor: O Bom Doutor", disponível na Globoplay.

Que horas vai passar "Um Milagre" na TV Brasil?

Novela turca "Um Milagre" chega ao fim no próximo final de semana (Divulgação)

Após passar por alguns ajustes na programação durante o mês de agosto, a novela turca "Um Milagre" passou a ser exibida às 20h. Considerado como horário nobre da televisão brasileira, os dois capítulos podem ser acompanhados neste horário.

Cada episódio tem duração média de 2 horas. Aquele que não puderam assistir ao vivo, poderá assistir o repise às 1h30.

TV Brasil tem aplicativo?

Novela turca também está disponível no aplicativo TV Brasil oficial da emissora pública (Divulgação)

A emissora TV Brasil conta com um aplicativo para o público assistir às produções no formato virtual. O app TV Brasil Play guarda alguns programas que foram exibidos ao vivo no canal.

No caso da novela turca, o episódio exibido fica disponível no aplicativo por mais cinco dias. Caso seja assinante da HBO Max, a série está disponível completa na plataforma de streaming.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)