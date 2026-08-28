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Amor e Ambição: confira 5 dicas de novelas turcas 'curtinhas' para maratonar neste fim de semana

Mesmo que a maioria das séries da Turquia sejam extensas, existem algumas que possuem poucos capítulos. Veja quais são!

Victoria Rodrigues
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A novela turca "Armadilha do Amor" é uma excelente opção para assistir no final de semana. (Foto: Reprodução/ The Movie)

Sabe aquele final de semana em que você deseja apenas descansar e assistir a uma boa novela turca? Ao pensar nesse cenário, muitas pessoas procuram uma produção que seja "bem curtinha" para poder assisti-la durante a sexta-feira, o sábado e o domingo. A boa notícia é que, embora a maioria das séries turcas seja extensa, ainda existem algumas que prometem ser mais curtas para você dar conta de vê-las em três dias.

Nesse cenário, entre as novelas turcas que possuem menos de 60 capítulos, estão: "Armadilha do Amor", "Asas da Ambição", "Infidelidade", "Jogos do Destino" e "Sr. Errado", que abordam temas relacionados ao romance, ambição, traição, troca de favores e casamentos arranjados. Veja!

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Confira 5 novelas turcas "curtinhas" para maratonar:

  • Armadilha do Amor

image A produção turca "Armadilha do Amor" está disponível no Globoplay. (Foto: Divulgação)

A novela turca "Armadilha do Amor" conta a história da protagonista Ayşe, interpretada por Burcu Özberk, que precisa fingir ter um relacionamento com Kerem (Çağlar Ertuğrul) para fugir de um casamento arranjado por seus dois irmãos, considerados tóxicos e controladores. Com o tempo, sentimentos de paixão surgem e a personagem principal começa a ver seus planos de casamento falso irem por água abaixo.

  • Asas da Ambição

image A novela turca "Asas da Ambição" está disponível na Netflix. (Foto: Reprodução/ Netflix)

A produção turca "Asas da Ambição" narra a trajetória de uma jovem jornalista chamada Asli (Miray Daner), cuja maior característica é ser ambiciosa e cujo maior sonho é ascender na profissão. Para isso, a protagonista se vê diante de outros bons comunicadores, o que a leva a burlar as regras, sabotar colegas e criar conflitos entre os demais profissionais.

  • Infidelidade

image A produção turca "Infidelidade" está disponível na HBO Max. (Foto: Divulgação)

Já a série turca "Infidelidade" possui um tema mais envolvente, que retrata o caso de amor proibido vivido entre Asli (Hazar Ergüçlü), uma mulher casada, e Ozan (Firat Çelik), um homem de família. Na trama, toda essa tensão dramática e romântica abre espaço para um debate sobre desejos, paixões e moralidade. Isto é, a pergunta em evidência é: até onde uma pessoa estaria disposta a chegar por um desejo?

  • Jogos do Destino

image A novela turca "Jogos do Destino" está disponível no Globoplay. (Foto; Reprodução/ Globoplay)

Outra produção envolvente é "Jogos do Destino", que conta a história de Ada (Cemre Baysel), uma mulher que tenta reconquistar o namorado após vê-lo beijar outra mulher. A tentativa de reatar o relacionamento, na verdade, é para não sucumbir à maldição que diz que ela só será feliz no amor se casar com o primeiro namorado. No entanto, um sentimento por seu chefe, Bora (Aytaç Şaşmaz), pode mudar o rumo de tudo.

  • Sr. Errado

image A produção turca "Sr. Errado" está disponível no Globoplay. (Foto: Divulgação/ Globoplay)

A novela turca "Sr. Errado" gira em torno da história de Ezgi (Özge Gürel) que, mesmo após passar por vários relacionamentos fracassados, ainda sonha em conhecer sua alma gêmea. Pensando nisso, ela decide buscar conselhos com Özgür (Can Yaman), um dono de restaurante que não acredita no amor e que, em troca, pede que ela finja um relacionamento durante o casamento da irmã, o que faz surgir um sentimento inesperado.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em O Liberal)

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