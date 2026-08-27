Lembra dela? Veja como está Thalía, de 'Maria do Bairro', hoje aos 55 anos

Uma das maiores estrelas mexicanas conhecidas pelo público brasileiro, Thalía completou 55 anos na última quarta-feira (26). A atriz conquistou uma legião de fãs no Brasil ao protagonizar novelas como “Maria Mercedes” (1992), “Marimar” (1994) e “Maria do Bairro” (1995), mas há anos deixou os folhetins de lado. Afinal, por onde anda Thalía atualmente?

Depois de atuar em sete novelas entre 1987 e 1999, a artista encerrou sua trajetória na televisão com “Rosalinda”, em que interpretou a personagem principal. Desde então, recebeu convites para retornar às novelas, mas optou por continuar investindo principalmente na carreira musical.

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O que Thalía faz atualmente?

Longe das novelas, Thalía construiu uma carreira consolidada como cantora. Nos últimos anos, lançou 14 álbuns e continuou explorando diferentes estilos musicais. Em abril deste ano, a mexicana lançou “Todo suena mejor en cumbia”, seu trabalho mais recente.

A artista também continua ativa nas redes sociais, onde compartilha momentos da rotina, divulga produtos de beleza e joias e mantém uma coleção de tênis que leva seu nome.

Em maio de 2026, Thalía foi homenageada com o Prêmio Ícone no Women in Music, reconhecimento à trajetória da artista na indústria musical.

Por onde anda Thalía? Veja como está a atriz aos 55 anos (Reprodução/Instagram)

Thalía é casada?

A vida pessoal também ganhou espaço na trajetória da cantora. Thalía conheceu o empresário Tommy Mottola no fim dos anos 1990. Na época, ele era presidente da gravadora Sony Music.

Os dois se casaram em 2 de dezembro de 2000, em uma cerimônia realizada na Catedral de São Patrício, em Nova York, nos Estados Unidos.

O casal tem dois filhos. A primeira, Sabrina Sakaë Miranda Mottola, nasceu em 2007 e atualmente tem 18 anos. Já Matthew Alejandro, o segundo filho, nasceu em 2011 e está com 15 anos.

Onde Thalía mora?

Atualmente, Thalía vive com o marido e os filhos em Greenwich, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Mesmo longe da televisão, ela continua trabalhando com música e projetos ligados à sua imagem.

A cantora também mantém uma presença frequente nas redes sociais, onde mostra parte da rotina e acompanha de perto os lançamentos de sua carreira.

Thalía vai voltar às novelas?

Apesar de ter recebido convites ao longo dos últimos anos, Thalía não voltou a protagonizar novelas desde “Rosalinda”, exibida originalmente em 1999.

A atriz preferiu concentrar os esforços na música e em outros projetos. No Brasil, entretanto, suas principais novelas continuam populares e podem ser assistidas no Globoplay, mantendo a artista presente entre os fãs que acompanharam sua trajetória nos anos 1990.