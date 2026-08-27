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Lembra dela? Veja como está Thalía, de 'Maria do Bairro', hoje aos 55 anos

Estrela de novelas como “Maria Mercedes”, “Marimar” e “Maria do Bairro” deixou os folhetins e hoje se dedica à música e à família

Hannah Franco
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Lembra dela? Veja como está Thalía, de 'Maria do Bairro', hoje aos 55 anos (Divulgação)

Uma das maiores estrelas mexicanas conhecidas pelo público brasileiro, Thalía completou 55 anos na última quarta-feira (26). A atriz conquistou uma legião de fãs no Brasil ao protagonizar novelas como “Maria Mercedes” (1992), “Marimar” (1994) e “Maria do Bairro” (1995), mas há anos deixou os folhetins de lado. Afinal, por onde anda Thalía atualmente?

Depois de atuar em sete novelas entre 1987 e 1999, a artista encerrou sua trajetória na televisão com “Rosalinda”, em que interpretou a personagem principal. Desde então, recebeu convites para retornar às novelas, mas optou por continuar investindo principalmente na carreira musical.

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O que Thalía faz atualmente?

Longe das novelas, Thalía construiu uma carreira consolidada como cantora. Nos últimos anos, lançou 14 álbuns e continuou explorando diferentes estilos musicais. Em abril deste ano, a mexicana lançou “Todo suena mejor en cumbia”, seu trabalho mais recente.

A artista também continua ativa nas redes sociais, onde compartilha momentos da rotina, divulga produtos de beleza e joias e mantém uma coleção de tênis que leva seu nome.

Em maio de 2026, Thalía foi homenageada com o Prêmio Ícone no Women in Music, reconhecimento à trajetória da artista na indústria musical.

image Por onde anda Thalía? Veja como está a atriz aos 55 anos (Reprodução/Instagram)

Thalía é casada?

A vida pessoal também ganhou espaço na trajetória da cantora. Thalía conheceu o empresário Tommy Mottola no fim dos anos 1990. Na época, ele era presidente da gravadora Sony Music.

Os dois se casaram em 2 de dezembro de 2000, em uma cerimônia realizada na Catedral de São Patrício, em Nova York, nos Estados Unidos.

O casal tem dois filhos. A primeira, Sabrina Sakaë Miranda Mottola, nasceu em 2007 e atualmente tem 18 anos. Já Matthew Alejandro, o segundo filho, nasceu em 2011 e está com 15 anos.

Onde Thalía mora?

Atualmente, Thalía vive com o marido e os filhos em Greenwich, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Mesmo longe da televisão, ela continua trabalhando com música e projetos ligados à sua imagem.

A cantora também mantém uma presença frequente nas redes sociais, onde mostra parte da rotina e acompanha de perto os lançamentos de sua carreira.

Thalía vai voltar às novelas?

Apesar de ter recebido convites ao longo dos últimos anos, Thalía não voltou a protagonizar novelas desde “Rosalinda”, exibida originalmente em 1999.

A atriz preferiu concentrar os esforços na música e em outros projetos. No Brasil, entretanto, suas principais novelas continuam populares e podem ser assistidas no Globoplay, mantendo a artista presente entre os fãs que acompanharam sua trajetória nos anos 1990.

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