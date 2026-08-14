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Confira 3 novelas turcas que serão lançadas no segundo semestre de 2026

Os novos títulos originais da Turquia estão com previsão de estreia para os meses de agosto, setembro e outubro

Victoria Rodrigues
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Cenas da novela turca "O Gênio" Deha, que estreará em breve. (Foto: Divulgação/ TV Show)

Se você ama maratonar novelas turcas sentado no sofá comendo pipoca nos finais de semana, com certeza vai gostar de saber que novas produções estão previstas para serem lançadas no segundo semestre de 2026. Com roteiros que envolvem uma pitada de romance, drama e suspense, três títulos devem aparecer nos próximos meses em plataformas tradicionais de streaming, como Netflix e HBO Max.

Após a chegada de grandes produções que já estão fazendo sucesso no Brasil, em breve chegará a vez do público conhecer "Fatmagül: A Força do Amor", "Boneca de Palito" (Çöp Adam) e O Gênio (Deha), que serão lançados nas plataformas em agosto, setembro e outubro. Veja abaixo!

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Confira as novelas turcas que serão lançadas em 2026:

  • Fatmagül: A Força do Amor

image A novela turca "Fatmagül A Força do Amor" tem previsão de estreia para o dia 19 de agosto de 2026. (Foto: Divulgação)

A produção turca "Fatmagül: A Força do Amor" é a primeira a ser lançada de todas as três novidades, isso porque a sua estreia já está prevista com duas temporadas para a próxima quarta-feira (19), na HBO Max. A novela, exibida inicialmente na Turquia entre 2010 e 2012, gira em torno da história de Fatmagül Ketenci (Beren Saat), uma jovem que precisa reconstruir a própria vida após sofrer violência sexual.

  • Boneca de Palito (Çöp Adam)

image A produção turca "Boneca de Palito" (Çöp Adam) está com lançamento previsto para o dia 7 de setembro de 2026. (Foto: Divulgação)

Uma das novelas turcas mais esperadas para o segundo semestre deste ano é "Boneca de Palito", que está prevista para ser lançada no dia 7 de setembro, na HBO Max. A história da produção, que está bem longe de ser uma comédia romântica, narra a vida de dois protagonistas, Tamer (Düzyatan) e Peri (Elçin Sangu). Ao longo da trama, eles são presos após se envolver em uma relação perigosa e cheia de segredos.

  • O Gênio (Deha)

image A novela turca "O Gênio" (Deha) tem previsão para ser lançada em 26 de outubro de 2026. (Foto: Divulgação)

A produção "O Gênio" também está no calendário para ser uma das próximas novelas a entrar nos catálogosde streamings do Brasil. Embora ainda não tenha uma data confirmada pela Discovery, alguns sites apontam o dia 26 de outubro de 2026 para contar a história de Devran (Aras Bulut İynemli), que é dono de uma inteligência matemática e planeja casar com Esme, porém se depara com diversos desafios pelo caminho.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em O Liberal)

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