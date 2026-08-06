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'Meu nome é Farah': conheça a novela turca que mistura romance e suspense criminal

A novela conta a história de Farah Erşadi, uma jovem que se envolve em uma organização criminosa enquanto tenta cuidar do filho que tem uma doença rara

Victoria Rodrigues
fonte

A novela turca "Meu nome é Farah" está disponível na Netflix. (Foto: Divulgação)

Com uma dose de romance intenso e suspense criminal, a novela turca "Meu nome é Farah" chegou em junho no catálogo da Netflix e já está chamando a atenção dos brasileiros. Os mistérios e a paixão intensa inicia quando Engin Akyürek (Tahir Lekesiz), um homem ligado ao crime organizado, é encarregado de eliminar Farah (Demet Özdemir), mas ele acaba desenvolvendo uma relação de amor e proteção pela jovem.

Qual a sinopse da novela?

A novela turca "Meu nome é Farah" conta a história de Farah Erşadi, interpretada por Demet Özdemir, uma médica iraniana que trabalha como faxineira para sustentar o filho pequeno, Kerimşah, que foi diagnosticado com uma doença rara. Mas a vida da protagonista vira de cabeça para baixo quando ela testemunha um assassinato e, com isso, passa a se envolver com uma perigosa organização criminosa.

No total, a produção turca original conta com 27 episódios, divididos em duas temporadas, que possui tem capítulos com cerca de duas horas de duração. Já na versão no Brasil, que foi disponibilizada na plataforma de streaming da Netflix, a série é dividida em 47 episódios na primeira temporada e 42 na segunda, cada episódio com duração média entre 40 e 50 minutos, o que totaliza 89 capítulos na versão internacional.

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Qual o elenco da novela?

  • Demet Özdemir como Farah Erşadi;
  • Engin Akyürek como intérprete de Tahir Lekesiz;
  • Rastin Paknahad como Kerimşah;
  • Senan Kara dando vida à Vera Akıncı;
  • Fırat Tanış como intérprete de Mehmet Koşaner;
  • Feyyaz Duman como Behnam Azadi.

Assista ao trailer de "Meu nome é Farah":

Ficha da novela:

  • Título original: Adim Farah
  • País de origem: Turquia
  • Formato: telenovela
  • Gêneros: drama, romance e suspense
  • Estrelada por: Demet Özdemir e Engin Akyürek.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em O Liberal)

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