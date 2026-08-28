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Zé Felipe se irrita após fã mostrar foto de Virginia e Vini Jr. durante show: 'Vai tomar no...'

O cantor se mostrou visivelmente incomodado com a atitude da pessoa na plateia

Victoria Rodrigues
fonte

Zé Felipe e Virginia estão separados desde maio de 2025. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O cantor Zé Felipe viveu uma situação inusitada com um fã da plateia enquanto realizava um show, nesta quinta-feira (27), na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo (SP). No meio da apresentação, o artista percebeu que uma pessoa estava segurando uma foto da influenciadora Virginia Fonseca, sua ex-esposa e mãe de seus três filhos, com o jogador de futebol Vini Jr., que é o atual namorado da famosa.

No momento do evento, a reação de Zé Felipe foi olhar para a fotografia na mão da pessoa, ficar irritado e xingá-la no meio do show. "Você, meu brother, que está mostrando a foto, vai tomar no c*. Vai se f*der", disse o artista visivelmente com raiva da atitude do fã no local. Após o xingamento, o público que estava presente começou a gritar, porque muitos que não viram o registro não entenderam a revolta de Zé.

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Zé Felipe e Virginia possuem boa relação desde a separação

Apesar da irritação de Zé Felipe ter chamado a atenção de diversas pessoas nas redes sociais, o cantor mantém atualmente uma boa relação com Virginia Fonseca, isso porque eles são vistos juntos e de bom humor em momentos que envolvem os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na última interação que os dois fizeram na internet, o artista revelou que achou um gel íntimo deixado pela influencer no apartamento da família.

Na ocasião, Zé até brincou que levaria o produto para "as moças da Festa do Peão de Barretos" e a influenciadora também entrou na brincadeira chamando o cantor de "boca de sacola", revelando uma informação inusitada sobre o ex. “Zé Felipe, boca de sacola! Um spoiler do nada. Ele já deu quatro cremes para uma gatinha dele lá, viu?”, disse Virginia Fonseca ao compartilhar a publicação em seus stories do Instagram.

Ao comentar sobre o vídeo, alguns fãs do ex-casal alegaram que "o artista ainda não teria superado Virginia". "Ele não supera nunca", opinou um usuário. "Ela ainda mexe com ele. Esse menino tem que respeitar a intimidade dela. Achei um abuso", revelou uma segunda pessoa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)

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