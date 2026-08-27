Márcia Sensitiva prevê gravidez de Virginia Fonseca com Vini Jr.: 'Em breve'

A vida amorosa de Virginia Fonseca e Vini Jr. ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (27). Márcia Sensitiva, afirmou ter identificado uma forte “energia de gravidez” envolvendo a influenciadora.

“Eu olho para ela e vejo gravidez. Se ela ainda não estiver, ela está se preparando para ficar rapidinho”, declarou Márcia. A fala surpreendeu a apresentadora Chris Flores, que reagiu: “Essa é bomba!”

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Segundo a sensitiva, caso o relacionamento entre Virginia e Vini Jr. continue, os dois poderão ter um filho juntos. “Se o relacionamento continuar, vem um baby, isso é certeza”, afirmou.

Virginia já é mãe de Maria Alice, de 5 anos; Maria Flor, de 3; e José Leonardo, de 1, frutos do relacionamento com o cantor Zé Felipe.

Essa não é a primeira previsão...

A previsão de Márcia Sensitiva não é a primeira a relacionar Virginia Fonseca e Vini Jr. a uma possível gravidez. Em junho, o sensitivo Rodrigo Tudor também falou sobre o futuro dos dois durante participação em um programa da rádio Itatiaia.

Na ocasião, Tudor afirmou que o casal poderia reatar o relacionamento e ter um filho. Segundo ele, Virginia seria mãe pela quarta vez, enquanto Vini Jr. viveria a experiência da paternidade pela primeira vez.

As declarações dos sensitivos, no entanto, são previsões e não confirmam uma gravidez. Até o momento, Virginia não anunciou que esteja esperando outro filho.