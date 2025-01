Novela turca no Globoplay: conheça 4 produções para assistir

As novelas turcas têm feito grande sucesso no Brasil. Com drama, emoção e romance, as produções estão disponíveis em streaming, como o Globoplay. Confira abaixo quatro obras para assistir na plataforma brasileira.

Novelas turcas para assistir no Globoplay

1.“Armadilha do Amor”

Novela turca "Armadilha do Amor" (Reprodução)

Sinopse: De origem humilde, Ayşe (Burcu Özberk) é uma jovem costureira que sonha em encontrar um grande amor. Por outro lado, Kerem (Çağlar Ertuğrul) é um playboy herdeiro de uma fábrica de tecidos. Controlada pelos irmãos mais velhos, Ayşe decide fingir um casamento com Kerem.

Classificação: 12 anos

2. “Marasli: O Protetor”

Novela turca "Marasli: O Protetor" (Reprodução)

Sinopse: Ex-comandante das forças especiais turcas, Celâl (Burak Deniz), mais conhecido como Marasli, deixou o serviço militar após Zelis, sua filha, ser ferida em um ataque terrorista. A nova vida o leva a abrir uma livraria e ter dias mais tranquilos com Zelis. Entretanto, a paz de Marasli parece ter fim quando ele ajuda a fotógrafa Mahur Türel (Alina Boz), responsável por registrar um crime e entrar na mira de bandidos.

Classificação: 14 anos

3. “Sr. Errado”

Novela turca "Sr. Errado" (Reprodução)

Sinopse: Ezgi (Özge Gürel) é completamente apaixonada pelo namorado, mas, quando descobre que é traída, decide terminar tudo. Apesar da decepção, ela está disposta a achar um homem que seja digno de confiança. Em meio a essa situação, Ezgi aceita conselhos de Özgür (Can Yaman), dono de um bar que, além de seu vizinho, é cético sobre o amor. Inesperadamente, Ezgi e Özgür se ajudam em assuntos além de relacionamentos.

Classificação: 12 anos

4. “Terra Amarga”

Novela turca "Terra Amarga" (Reprodução)

Sinopse: Istambul, anos 1970. Perto do casamento, o clima de alegria entre Zuleyha (Hilal Altınbilek) e Yilmaz (Ugur Günes) está no ar, mas tudo parece ir por água abaixo quando um homem tenta abusar da jovem. Yilmaz, então, decide matar aquele que perturbou sua amada e, para fugirem das represálias, eles vão para o interior. Longe de locais conhecidos, eles assumem a identidade de irmãos e buscam por emprego em uma fazenda, enquanto são fugitivos.

Classificação: 14 anos