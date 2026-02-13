Nova série dos criadores de 'Stranger Things', 'Algo Horrível Vai Acontecer' ganha trailer

Após o polêmico final de Stranger Things, os irmãos Matt e Ross Duffer preparam uma nova série para a Netflix. Na tarde desta sexta-feira, 13, o seriado de terror Algo Horrível Vai Acontecer ganhou o seu primeiro trailer.

Na trama, acompanhamos Rachel (Camila Morrone) e Nicky (Adam DiMarco) durante a semana que antecede o casamento dos dois. O que deveria ser um período de alegria, no entanto, rapidamente se transforma em algo mais sinistro após uma série de ocorrências misteriosas.

Inspirada por filmes como Carrie, a Estranha e O Bebê de Rosemary, o seriado foi criado pela cineasta Haley Z. Boston. Com produção executiva dos irmãos Duffer, o projeto promete misturar elementos de humor, tensão e paranoia em uma narrativa absurda e aterrorizante.

"Quando eu era criança, minha mãe me disse: 'Você só precisa se certificar de não se casar com a pessoa errada'", contou Boston em comunicado divulgado à imprensa. "A série fala sobre o medo de se casar com a pessoa errada", pontuou.

Além do casal protagonista, a série também conta com nomes como Jennifer Jason Leigh, Zlatko Buric e Ted Levine no elenco. Os episódios serão dirigidos por Weronika Tofilska, Lisa Brühlmann e Axelle Carolyn e estream na plataforma de streaming no dia 26 de março deste ano.

Assista ao trailer desta série clicando aqui .