Nosso Tom celebra 25 anos com show gratuito na Praça do Carmo

O evento também terá espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), intérpretes de Libras e segurança reforçada.

O Liberal
fonte

O show será gratuito e aberto ao público. (Foto: Luís Carlos/Nosso Tom)

O grupo paraense Nosso Tom segue comemorando seus 25 anos de trajetória com apresentações pelas ruas de Belém. Depois do show na avenida Brás de Aguiar, a banda realiza a segunda edição do projeto “25 Anos Pelas Ruas de Belém” nesta sexta-feira (26), a partir das 18h, na Praça do Carmo. O encontro será gratuito e aberto ao público.

A proposta é transformar a saída do trabalho em um momento de celebração, reunindo milhares de pessoas em uma noite marcada pela música e pela memória afetiva construída ao longo de duas décadas e meia de carreira.

Formado nas esquinas da capital paraense e presente nas rádios que ajudaram a difundir o samba amazônico pelo Brasil, o Nosso Tom acumula mais de 2 milhões de reproduções nas plataformas digitais e conquistou gerações de fãs. Agora, celebra esse legado ocupando espaços simbólicos da cidade.

Programação

Além do show, a programação inclui uma feirinha criativa com marcas locais que movimentam a economia do estado. O evento também terá espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), intérpretes de Libras e segurança reforçada.

A sustentabilidade será outro pilar da celebração, com a presença do projeto E+ Reciclagem, da Equatorial Pará, que incentiva o descarte correto de resíduos e oferece desconto na conta de energia.

Serviço

Evento: Nosso Tom – 25 Anos Pelas Ruas de Belém

Data: Sexta-feira, 26 de setembro

Local: Praça do Carmo, Belém – PA

Horário: 18h

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Patrocínio: Equatorial Pará

Realização: JC Produtora

Palavras-chave

Nosso Tom

Música

Show

Cultura
