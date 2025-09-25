Nosso Tom celebra 25 anos com show gratuito na Praça do Carmo
O evento também terá espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), intérpretes de Libras e segurança reforçada.
O grupo paraense Nosso Tom segue comemorando seus 25 anos de trajetória com apresentações pelas ruas de Belém. Depois do show na avenida Brás de Aguiar, a banda realiza a segunda edição do projeto “25 Anos Pelas Ruas de Belém” nesta sexta-feira (26), a partir das 18h, na Praça do Carmo. O encontro será gratuito e aberto ao público.
A proposta é transformar a saída do trabalho em um momento de celebração, reunindo milhares de pessoas em uma noite marcada pela música e pela memória afetiva construída ao longo de duas décadas e meia de carreira.
Formado nas esquinas da capital paraense e presente nas rádios que ajudaram a difundir o samba amazônico pelo Brasil, o Nosso Tom acumula mais de 2 milhões de reproduções nas plataformas digitais e conquistou gerações de fãs. Agora, celebra esse legado ocupando espaços simbólicos da cidade.
Programação
Além do show, a programação inclui uma feirinha criativa com marcas locais que movimentam a economia do estado. O evento também terá espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), intérpretes de Libras e segurança reforçada.
A sustentabilidade será outro pilar da celebração, com a presença do projeto E+ Reciclagem, da Equatorial Pará, que incentiva o descarte correto de resíduos e oferece desconto na conta de energia.
Serviço
Evento: Nosso Tom – 25 Anos Pelas Ruas de Belém
Data: Sexta-feira, 26 de setembro
Local: Praça do Carmo, Belém – PA
Horário: 18h
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre
Patrocínio: Equatorial Pará
Realização: JC Produtora
