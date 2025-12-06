Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Nos EUA, Trump entrega medalhas para artistas homenageados pelo Kennedy Center

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou neste sábado, 6, no Salão Oval da Casa Branca, as medalhas aos homenageados do Kennedy Center de 2025. Entre os que receberam a honraria estavam o ator Sylvester Stallone, os cantores Gloria Gaynor e George Strait, a banda de rock Kiss e o ator Michael Crawford.

Em seu discurso logo após a entrega das medalhas, Trump disse que ali estavam alguns dos maiores artistas, atores e performers de sua geração. "Cada um de vocês deixou uma marca indelével na vida americana e, juntos, definiram gêneros inteiros e estabeleceram novos padrões para as artes performáticas".

O Kennedy Center é uma honraria, instituída em 1978 e que homenageia cinco artistas de diferentes categorias todos os anos pela contribuição para a cultura do país.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA. KENNEDY CENTER

ARTISTAS

MEDALHAS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

TORCIDA

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

07.12.25 9h00

NA HISTÓRIA

Após 20 anos, Calcinha Preta retorna ao Pará para gravação de DVD histórico no Mangueirão

Belém será palco de um dos maiores projetos da carreira da banda. A gravação do DVD Mágica – O Espetáculo promete mais de 3 horas de show, efeitos especiais e clássicos que marcaram gerações

06.12.25 8h00

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

MÚSICA

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

05.12.25 13h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

TORCIDA

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

07.12.25 9h00

PROGRAMAÇÃO

‘Circular’ fecha o ano reunindo mais de 40 espaços e atrações gratuitas pela cidade

Programação vai das 8h às 20h e inclui shows, Circuitinho, exposições e oficinas

07.12.25 8h00

GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA

Andressa Urach tem DIU 'arrancado' por ator bem dotado durante gravação de conteúdo

Maximo Garcia foi o responsável por "retirar" o DIU da influenciadora pornô

20.02.25 14h58

CULTURA

Festival Antagônico: Ícones da canção romântica e fãs cantam em Belém

Será no dia 20, no estádio Mangueirão, em um momento para marcar a temporada 2025 de Roberta Miranda, Fábio Júnior, Amado Batista e João Bosco e Vinícius e também, de modo especial, dos milhares de fãs na capital paraense

07.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda