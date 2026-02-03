Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB: Após Leandro ser chamado de 'analfabeto', esposa explica alfabetização tardia do brother

Durante o Sincerão desta segunda-feira, 4, Edilson se irritou com críticas de Leandro e questionou: "Um cara desse, analfabeto, vai ganhar BBB?"

Estadão Conteúdo
fonte

Donminique Azevedo, esposa de Leandro, do Big Brother Brasil 26 (Instagram @leandrorochaboneco)

A jornalista Donminique Azevedo, esposa de Leandro do Big Brother Brasil 26, se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira, 3, após o marido ser chamado de "analfabeto" pelo ex-jogador de futebol Edilson Capetinha. No vídeo, publicado nos perfis de Leandro, a jornalista explica a jornada de alfabetização tardia do participante.

"Como uma pessoa que ajudou Leandro no processo dele de alfabetização tardia para poder terminar o ensino médio - uma pessoa com dislexia e com discalculia -, me chama muita atenção um conterrâneo nosso se referir a alguém como um analfabeto de uma maneira tão depreciativa que só reforça estereótipos", pontuou Donminique, que trabalha desde os 13 anos com alfabetização de jovens e adultos.

Durante o Sincerão desta segunda-feira, 4, Edilson se irritou com críticas de Leandro e questionou: "Um cara desse, analfabeto, vai ganhar BBB?". Após a dinâmica, Leandro lamentou a palavra usada pelo ex-jogador. Edilson, então, se justificou: "Analfabeto no jogo, no jogo você é". Durante a Prova Bate e Volta deste domingo, 1º, o pipoca teve dificuldades na hora de ler algumas informações da dinâmica em voz alta. Nas redes sociais, as falas do ex-jogador de futebol foram bastante criticadas.

"Não é a minha intenção reforçar nenhum discurso de ódio. Pelo contrário, é um convite para a gente refletir sobre falas que são problemáticas que precisam ser corrigidas", afirmou a esposa de Leandro. "Quando conheci Leandro, ele não conseguia terminar o ensino médio porque enfrentava problemas de falta de alfabetização. Uma infância e uma adolescência atravessada por várias situações e vivências, inclusive de situação de rua", contou.

Segundo Donminique, os dois trabalharam junto para completar a alfabetização de Leandro. O pipoca, então, concluiu o ensino médio, entrou em uma universidade pública e se formou em música. "A gente não pode normalizar essas falas. Nem todo mundo tem a mesma oportunidade. Fui professora durante dez anos em escola pública e, o que mais vi no contexto da educação, são pessoas tendo que lidar com tais fragilidades dentro do contexto da educação", afirmou.

"Quem foi que disse que uma pessoa analfabeta não pode ganhar o BBB? Qualquer pessoa pode ganhar o BBB, inclusive uma pessoa analfabeta", finalizou a jornalista.

