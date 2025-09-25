Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Nos EUA, mulher é condenada a mais de 4 anos de prisão por tentar vender casa de Elvis Presley

Graceland serviu como residência de Elvis Presley em Memphis antes de sua morte em agosto de 1977

Estadão Conteúdo
fonte

O cantor Elvis Presley é cultuado até os dias atuais (Reprodução)

Uma mulher do Missouri, nos Estados Unidos, que tentou usar uma empresa de fachada e falsificar documentos para vender por milhões de dólares a casa transformada em museu Graceland, de Elvis Presley, foi condenada na terça-feira, 23, a mais de quatro anos em uma prisão federal.

O juiz distrital John T. Fowlkes Jr. questionou a probabilidade de sucesso do plano ao condenar Lisa Jeanine Findley, em um tribunal federal em Memphis, a quatro anos e nove meses de prisão, além de mais três anos de liberdade condicional. Findley, 54 anos, não quis se manifestar durante a audiência.

VEJA MAIS

 

Findley se declarou culpada em fevereiro de uma acusação de fraude postal relacionada ao esquema. Ela também havia sido indiciada por roubo de identidade qualificado, mas a acusação foi retirada como parte de um acordo judicial.

Findley, de Kimberling City, alegou falsamente que a filha de Elvis Presley, antes de morrer em 2023, havia tomado um empréstimo de US$ 3,8 milhões de um credor privado falso e havia dado Graceland como garantia, disseram os promotores quando Findley foi indiciada em agosto de 2024. Ela então ameaçou vender Graceland ao maior lance se a família de Presley não pagasse um acordo de US$ 2,85 milhões, de acordo com as autoridades.

Graceland serviu como residência de Elvis Presley em Memphis antes de sua morte em agosto de 1977, aos 42 anos. Foi inaugurado como museu e atração turística em 1982 e atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos. Um grande complexo de entretenimento com a temática de Presley, do outro lado da rua do museu, pertence à Elvis Presley Enterprises.

Uma pessoa, três identidades

Findley se passou por três pessoas diferentes supostamente envolvidas com o credor falso, falsificou documentos de empréstimo e publicou um aviso fraudulento de execução hipotecária em um jornal de Memphis anunciando o leilão de Graceland em maio de 2024, disseram os promotores. Um juiz suspendeu a venda depois que a neta de Presley entrou com uma ação judicial.

Especialistas ficaram perplexos com a tentativa de vender um dos imóveis mais famosos do país usando nomes, e-mails e documentos que rapidamente se tornaram suspeitos de serem falsos.

O edital para a venda da propriedade de 5 hectares afirmava que o fundo Promenade Trust, que controla o museu de Graceland, devia US$ 3,8 milhões após não pagar um empréstimo de 2018. A atriz Riley Keough, neta de Presley, herdou o fundo e a propriedade da casa após a morte de sua mãe, Lisa Marie Presley, em janeiro de 2023. Keough entrou com uma ação judicial alegando fraude e um juiz suspendeu o leilão proposto com uma liminar.

A Naussany Investments and Private Lending - a falsa instituição financeira que as autoridades afirmam ter sido criada por Findley - afirmou que Lisa Marie Presley usou Graceland como garantia para o empréstimo, de acordo com o aviso de venda de execução hipotecária.

O processo de Keough alega que a Naussany apresentou documentos fraudulentos referentes ao empréstimo em setembro de 2023 e que Lisa Marie Presley nunca tomou dinheiro emprestado da instituição.

"Esquema altamente sofisticado de fraude"

Kimberly Philbrick, a tabeliã cujo nome consta nos documentos da Naussany, indicou que nunca conheceu Lisa Marie Presley nem autenticara nenhum documento em seu nome, de acordo com o processo movido pelo espólio. O juiz afirmou que a declaração juramentada da tabeliã questionava a autenticidade da assinatura.

Um comunicado enviado por e-mail à Associated Press após o juiz suspender a venda diz que a Naussany não prosseguiria com a venda porque um documento-chave do caso e o empréstimo foram registrados e obtidos em um estado diferente, o que significa que "ações legais teriam que ser movidas em vários Estados". A declaração, enviada de um endereço de e-mail da Naussany listado nos autos do processo, não especificou qual seria o outro Estado.

Após o fracasso do esquema, Findley, que tem antecedentes criminais que incluem tentativas de emitir cheques sem fundo, tentou fazer parecer que o responsável era um ladrão de identidade nigeriano, disseram os promotores.

Um e-mail enviado à AP em 25 de maio de 2024, do mesmo e-mail da declaração anterior, dizia em espanhol que a tentativa de venda da hipoteca foi feita por uma rede de fraude nigeriana que tem como alvo idosos e falecidos nos EUA e que usa a internet para roubar dinheiro.

Ao defender uma sentença de três anos, o advogado de defesa Tyrone Paylor observou que o espólio de Presley não sofreu nenhuma perda financeira e rebateu a posição da promotoria de que o esquema foi executado de forma sofisticada. Paylor acrescentou que o plano era uma "ideia inventada" sem possibilidade real de sucesso.

Fowlkes, o juiz, disse que teria sido uma "farsa da justiça" se a venda tivesse sido concluída. Fowlkes também questionou como Findley achava que a venda poderia ser realizada. "Este foi um esquema altamente sofisticado de fraude", disse ele. Com informações da Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

elvis presley

eua

casa

venda

mulher

prisão
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

CULTURA

VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano

Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

24.09.25 19h04

FAMOSOS

Rihanna anuncia nascimento da terceira filha; veja a primeira foto da bebê e o nome

Artista de Barbados já é mãe de RZA e Riot Rose, ambos filhos do rapper A$AP Rocky

24.09.25 18h31

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CUTE-CUTE

Carol Peixinho mostra o rosto do filho Bento, fruto da relação com Thiaguinho, pela primeira vez

A influenciadora destacou, em um post feito nas redes sociais, o sentimento de família e gratidão pela chegada do filho

24.09.25 21h53

BOAS NOVAS!

Frei Gilson confirma encerramento da Vigília de São Miguel no Mangueirão

O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2026

24.09.25 21h24

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, é visto em situação de rua

25.09.25 9h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda