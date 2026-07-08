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Noite das Encantarias celebra ancestralidades afro-amazônicas Teatro Cláudio Barradas, em Belém

A programação especial reúne a apresentação do Coro Cênico Ellegbara e a estreia do espetáculo Pedrinhas de Aruanda.

O Liberal
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A programação especial, orientada pela professora Carmem Virgolino, reúne a apresentação do Coro Cênico Ellegbara e a estreia do espetáculo Pedrinhas de Aruanda (Divulgação)

A Noite das Encantarias, programação que celebra as ancestralidades afro-amazônicas por meio de música, teatro, dança e cultura popular, será apresentada por alunos do 2º ano do Curso Técnico em Teatro da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA) no dia 9 de julho, a partir das 17h, no Teatro Cláudio Barradas.

A programação especial, orientada pela professora Carmem Virgolino, reúne a apresentação do Coro Cênico Ellegbara e a estreia do espetáculo Pedrinhas de Aruanda, que convida o público a percorrer uma travessia entre rios, folhas sagradas, encantarias, mulheres ancestrais, capoeira angola, boi-bumbá e cantos populares.

Significado e Proposta do Evento

Segundo os produtores, mais do que uma simples apresentação, a iniciativa é um encontro com memórias que atravessam gerações. "Essas memórias seguem vivas nos corpos, vozes e territórios, reforçando a importância da cultura e da história afro-amazônica", afirma texto de divulgação.

Serviço: Data, Hora e Local

Confira os detalhes para participar:

  • Data: 09 de julho
  • Hora: A partir das 17h
  • Local: Teatro Cláudio Barradas – Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA)
  • Entrada: Gratuita
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Palavras-chave

Noite das Encantarias

Pedrinhas de Aruanda

Teatro Cláudio Barradas
Cultura
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