Noite das Encantarias celebra ancestralidades afro-amazônicas Teatro Cláudio Barradas, em Belém

A Noite das Encantarias, programação que celebra as ancestralidades afro-amazônicas por meio de música, teatro, dança e cultura popular, será apresentada por alunos do 2º ano do Curso Técnico em Teatro da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA) no dia 9 de julho, a partir das 17h, no Teatro Cláudio Barradas.

A programação especial, orientada pela professora Carmem Virgolino, reúne a apresentação do Coro Cênico Ellegbara e a estreia do espetáculo Pedrinhas de Aruanda, que convida o público a percorrer uma travessia entre rios, folhas sagradas, encantarias, mulheres ancestrais, capoeira angola, boi-bumbá e cantos populares.

Significado e Proposta do Evento

Segundo os produtores, mais do que uma simples apresentação, a iniciativa é um encontro com memórias que atravessam gerações. "Essas memórias seguem vivas nos corpos, vozes e territórios, reforçando a importância da cultura e da história afro-amazônica", afirma texto de divulgação.

Serviço: Data, Hora e Local

Confira os detalhes para participar:

Data: 09 de julho

09 de julho Hora: A partir das 17h

A partir das 17h Local: Teatro Cláudio Barradas – Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA)

Teatro Cláudio Barradas – Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA) Entrada: Gratuita