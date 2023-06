No mês do orgulho LGBTQIAP+, Jotta C, lança primeiro trabalho autoral baseado no amor próprio

O cantor paraense Jotta C, lança no dia 23 de junho, em alusão ao mês de orgulho LGBTQIAP+, o EP “Dançar com a Solidão” com três faixas inéditas, incluindo uma parceria com a cantora paraense Tiffany Boo. Através do novo trabalho, o cantor canta a solidão velada, representada pela busca frequente de relações casuais mascarada pelo medo da solidão e conclui com a importância da solitude, ao mostrar que é possível aproveitar a vida sem ter alguém. O EP estará disponível a partir da data do lançamento em todas as plataformas digitais de música.

No EP, o público vai contar com as faixas inéditas “Instinto”, em parceria com Tiffany Boo, “A imagem de alguém” e “Dançar com a solidão”. Segundo o cantor, ele busca interpretar nas músicas a vivencia de sua própria vida enquanto um homem gay. “Por isso, inclusive, fiz questão de lançar esse trabalho no mês do orgulho LGBTQIAP+”, destacou.

Jotta C ressalta que o que trata nas canções são cenas reais de épocas distintas de sua vida. “Eu mergulhei em relações casuais ignorando o fato de que, no final das contas, continuava me sentindo solitário”, explicou. Na época, o cantor imaginava que essa era a melhor forma de aproveitar a vida. E o novo trabalho faz parte da transição do cantor para um processo de evolução. “Comecei o processo de entendimento do amor próprio. E muita coisa mudou desde então”, garantiu.

O artista revelou que teve bastante influência da música POP e MPB no novo EP, tendo como referências cantores nacionais como Leo Cavalcanti, Jão e Luísa Sonza e internacionais como Sam Smith, Doja Cat e Lana Del Rey. “Esse é meu primeiro trabalho autoral, então quis mostrar um Jotta C completamente diferente dos projetos anteriores, mais maduro, ousado, com mais profundidade e intimidade”.

A produção musical do EP é assinada pelo Fonse. “Estamos juntos nesse processo há um ano e meio. Além disso, também tive a ajuda do meu grande amigo, diretor e dramaturgo Guál Dídimo em uma das composições”. As irmãs Giovanna e Lídia Marçal fizeram parte do trabalho de Backing-vocals no EP. As fotos e vídeos foram feitas pela Cabrons Studios.

“Sinceramente a sensação de lançar meu primeiro EP é surreal. Eu batalhei muito para que isso acontecesse. A cada etapa alcançada era uma mistura de emoção, alívio, gratidão. Toda vez que olho para tudo isso pronto, meus olhos enchem”, concluiu o artista.

