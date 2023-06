​Parada LGBT+ de São Paulo reacende polêmica sobre existência de crianças trans

A 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, realizada neste domingo (11), foi marcada pela luta em defesa da garantia de direitos à população LGBTQIAP+ e também por polêmicas. Nas redes sociais, circulam imagens de uma criança segurando um estandarte com a frase “Crianças Trans Existem”.

Em seu perfil no Instagram, a Organização Não Governamental (ONG) “Minha Criança Trans” convidou seus seguidores para o evento deste domingo e provocou revolta na web. O perfil, com dez publicações, afirma que defende a “qualidade de vida, políticas públicas e direitos de crianças e adolescentes trans e de suas famílias”.

Internautas usaram as redes sociais para repudiar o caso: “A parada gay em São Paulo contou com a participação do bloco ‘Crianças Trans Existem’. Crianças Trans não existem”, exclamou um homem. “Eu não concordo com o bloco ‘Crianças Trans Existem’. Eu não concordo”, reforçou outro.

“Faixa escrita ‘Crianças Trans Existem’ é exposta na Parada Gay, em São Paulo. Isso deveria ser crime e dar cadeia! Simplesmente crianças expostas (sem ao mínimo entender sobre o assunto) pelos pais a esse absurdo e usadas pelos militantes de esquerda. Praticar e concordar com isso é o maior escândalo moral que possa existir”, escreveu um internauta.