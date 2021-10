'No Brasil, não há homem para mim', diz Duda Reis

Duda esteve na manhã desta terça-feira, 19, em uma clínica fazendo procedimentos estéticos. A jovem aproveitou para compartilhar com os seguidores o momento e disse: "Estava conversando com a minha massagista, como dizia a Xuxa, 'no Brasil, não há homem para mim'. E ela se sente igual. Muitas de vocês devem se sentir assim. Eu me sinto, da maneira mais profunda", disse ela rindo.

A modelo saiu na última segunda-feira, 18, com uma amiga e as duas publicaram nas redes sociais momentos descontraídos juntas. A advogada Izabella Borges disse: "Hoje, segunda-feira, eu estava na minha casa tranquila com as minhas duas crianças, e aí vem a terceira criança (se referindo a Duda) e me convence a sair para tomar água". "Drinks com saque e vodka", responde a influenciadora aos risos.