Nick Carter, do Backstreet Boys, é acusado de ter estuprado fã menor de idade

O vocalista Nick Carter, do grupo Backstreet Boys, foi acusado de ter violentado uma fã menor de idade em 2001. O caso foi revelado na última quinta-feira, 8, pelo site TMZ, e apresenta a acusação de Shannon Ruth, que, na época, tinha 17 anos e era fã do grupo. Nick afirma que é inocente.

A mulher tem autistmo e sofre de paralisia cerebral. De acordo com ela, enquanto estava no ônibus da banda, a convite de Carter, o acusado teria oferecido um suco, mas que ela acredita ter sido uma mistura com álcool. Após isso, Nick a teria estuprado, ofendido ela e dito que ninguém acreditaria se ela tentasse contar.

Shannon ainda afirma que era virgem e depois da agressão teria contraído HIV. Segundo um representante do cantor, ele é inocente e está em luto após a morte do irmão que morreu no dia 5 de novembro.

Não é a primeira vez que Nick é acusado de estupro. Em 2017, a cantora americana Melissa Schuman, ex-participante do grupo Dream, acusou o artista de a ter violentado. Em um longo desabafo em seu blog, Melissa contou que o episódio aconteceu em 2002, quando ela tinha 18 anos e Carter, 22. Na época, o cantor também negou a acusação.

A ex-Dream tentou processá-lo, mas o caso não deu prosseguimento pois teria acontecido há mais de 10 anos, ultrapassando o prazo previsto em Los Angeles, nos Estados Unidos.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)