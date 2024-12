Neymar e Biancardi anunciam segunda gravidez da influencer e realizam chá revelação; Vídeo

Em pleno clima natalino, Bruna Biancardi, influenciadora digital, e o jogador Neymar Jr. revelaram, nesta quarta-feira (25/12), que estão à espera do segundo bebê. O casal também aproveitou a ocasião para fazer o chá revelação na mansão deles, em Mangaratiba (RJ), com a presença de familiares e amigos. O momento tão aguardado revelou que o casal está esperando uma menina.

Por meio das redes sociais, a blogueira confirmou a gestação, acompanhada de Mavie e do enteado Davi Lucca. “Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! Seja bem-vinda, filha! Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família. Deus nos proteja de todo o mal. Amém!”.

A notícia, publicada pelo portal Léo Dias, rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde fãs do jogador e da influenciadora parabenizaram os dois pela chegada da nova integrante da família. Este será o quarto filho do atleta, que já é pai de Davi Lucca, Mavie e Helena.