Neto Soares inaugura 'Transbordar' com fotografias inspiradas nas águas amazônicas

O fotógrafo paraense Neto Soares abriu, nesta sexta-feira (6/09), a exposição “Transbordar”, montada no restaurante Mokae Gastronomia, localizado na travessa Almirante Wandenkolk, bairro do Umarizal, em Belém. A mostra estará aberta ao público até o dia 6 de outubro e pode ser visitada de segunda a sábado, das 11h às 23h, e aos domingos, das 11h às 18h, no horário de funcionamento do espaço. A exposição reúne cerca de 20 fotografias feitas por Neto ao longo dos últimos dez anos, em uma jornada visual que reflete sua conexão com o mar e as águas da Amazônia.

Com mais de 20 anos de carreira, Neto Soares imprime nesse trabalho o ápice de sua maturidade artística. Conhecido pelas produções na fotografia de moda, com publicações em revistas renomadas como Playboy Brasil, Vogue Itália e VIP, além da atuação como fotógrafo de viagens (‘Deu Praia’) e ensaios sobre a beleza feminina (‘Gata da Capa’) - estes últimos, projetos desenvolvidos em parceria com o Grupo Liberal -, ele explora um lado mais introspectivo nesta nova mostra, onde as paisagens naturais ganham protagonismo.

Neto descreve sua relação com o mar como uma fonte profunda de inspiração. “Eu sempre tive uma grande paixão pelas águas, principalmente pelo mar. Em diversos trabalhos, estive nesses ambientes e as imagens que fazia guardava só para mim. Elas despertam muito sentimento, e ‘Transbordar’ vem desse desejo de compartilhar essas emoções com o público”, disse o fotógrafo.

Fotografias de Neto Soares (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Ele também destaca que as fotos apresentam lugares pouco conhecidos nas praias de Pirabas, Mosqueiro e Barcarena. “Cada pessoa vai interpretar essas imagens de forma única, e é isso que eu quero que elas sintam”, acrescentou Soares.

A mostra carrega um significado pessoal para o fotógrafo, que explicou um momento marcante de sua vida: “Há 13 anos, perdi meu pai, e um dos sonhos dele era ver essa exposição. Durante anos fui adiando, mas agora sinto que estou preparado emocionalmente para realizar isso”, disse, emocionado.

O novo trabalho de Neto Soares também se conecta diretamente com a gastronomia local, uma parceria que tornou a exposição possível no restaurante Mokae Gastronomia. Diego Alvino, chef de cozinha e sócio do restaurante, ressalta como a proposta da mostra se alinha com o menu autoral do restaurante, intitulado “Encontro das Águas”, que celebra a diversidade da Amazônia.

“Nosso menu é contemporâneo e usa insumos regionais de maneira inovadora, como barbecue de açaí, bacon de pirarucu e brigadeiro de tucupi. A exposição traz uma experiência imersiva, em que o visitante aprecia tanto a arte quanto a gastronomia”, explicou Diego.

Raquel Pimentel, sócia-proprietária do estabelecimento, reforçou a importância de unir gastronomia e arte na casa. “A gastronomia também é uma forma de arte, e trazer artistas para dentro do Mokae é uma forma de quebrar essa visão estereotipada. Queremos mostrar que os artistas nortistas são grandes e não cabem em uma caixa. O Neto foi um presente, e seu olhar sobre o mar e o rio complementa perfeitamente o conceito com o qual trabalhamos em nosso menu”, conclui Raquel.

Serviço:

Exposição fotográfica ‘Transbordar’

Data: até 6 de outubro;

Local: Restaurante Mokae, localizado na Travessa Almirante Wandenkolk, nº 575, entre Senador Lemos e Jerônimo Pimentel, bairro do Umarizal.

Horário de visitação: de segunda a sábado, das 11h às 23h, e domingo, das 11h às 18h.