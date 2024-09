Fotógrafo Neto Soares abre exposição que traduz as águas em imagens

A partir de sexta-feira (06), o fotógrafo Neto Soares abre para o público a exposição “Transbordar”. Com 20 anos de experiência, o profissional destaca o seu momento de maior maturidade com a mostra.

“Transbordar”, que reúne uma série de fotografias que exploram o universo das paisagens, das praias, rios e entornos numa jornada pessoal que vão além de sua trajetória profissional, e sim na capacidade de observação dos lugares em que esteve.

“Tenho uma conexão profunda com o mar e as águas desde sempre. As diversas experiências que vivi nesses ambientes me fizeram perceber como eles transbordam emoções e contemplação. Isso despertou em mim o desejo de capturar e compartilhar minha visão única desses cenários”, diz Neto.

Em parceria com a empresa Fast Frame, o fotógrafo traz ao público um acervo de 20 imagens da natureza e todo seu entorno humano, com a água sendo protagonista e onipresente nelas.

A exposição estará disponível no restaurante Mokae, localizado na Almirante Wandenkolk, 575, de segunda a segunda. Em tempo, o local funcionará normalmente junto com a galeria de fotos.

Fotógrafo de moda com trabalhos publicados em revistas como Playboy Brasil, Vogue Itália e VIP, Neto é conhecido ela estética sofisticada e o olhar sensível à beleza feminina. Neto Soares também tem em sua história o trabalho como um fotógrafo de viagens, o que o levou a diferentes destinos e culturas.

Essa experiência o levou a ser apresentador de uma série sobre turismo no portal do Grupo Liberal. Além disso, ele também assina a série “Gata da Capa” no veículo, que une beleza feminina e natureza.

“Minhas viagens sempre intensificaram minha paixão por essa atmosfera. As crenças e experiências que adquiri ao longo do tempo foram fundamentais para a criação dessa exposição. Ela não se limita às águas, mas também explora seu entorno e a magia que elas evocam”, explica Neto.

Em seu novo projeto, suas fotografias exploram um olhar poético sobre o mar, num convite quase interativo para que todos capturem a essência e a beleza bruta das águas. O fotógrafo destaca o momento pessoal e profissional de realizações que o levaram ao seu projeto mais pessoal e intimista, ao mesmo tempo grandioso.

“Em termos de fotografia que não seja de ensaios, é um trabalho bastante autoral. Quanto à maturidade, meus projetos de ensaios, que já têm quase 15 anos, trazem essa característica de forma mais evidente até chegar a esse momento de equilíbrio que permeia todas as minhas atividades”.

Agende-se

Data: 06 até outubro

Local: Restaurate Mokae (Wandenkolk, 575 entre Senador Lemos e Jerônimo Pimentel)

Horário: Segunda à Sábado 11h às 23h, e domingo 11h às 18h