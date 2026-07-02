Neto Araújo, cantor da Collo de Menina e ex-Cavaleiros do Forró, morre aos 42 anos

O cantor Neto Araújo, conhecido no cenário do forró eletrônico por sua atuação como vocalista da banda Collo de Menina e por ter integrado os Cavaleiros do Forró, morreu nesta quinta-feira (2), aos 42 anos. A informação foi confirmada pelo próprio grupo nas redes sociais.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte do artista.

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Com trajetória marcada no forró, Neto Araújo conquistou espaço em bandas tradicionais do gênero. Atualmente, ele fazia parte da Collo de Menina, grupo fundado em 2001, na Paraíba. Antes disso, também integrou a Cavaleiros do Forró, uma das formações mais conhecidas do estilo, originada em Natal (RN).

A notícia da morte gerou comoção entre fãs e colegas de profissão. Em nota publicada nas redes sociais, a banda Collo de Menina destacou a importância do cantor e lamentou a perda.

Segundo o grupo, Neto será lembrado como um artista dedicado, que levava alegria e emoção ao público por meio da música.

A banda Cavaleiros do Forró também se manifestou, ressaltando a contribuição do cantor em uma fase importante da trajetória do grupo.