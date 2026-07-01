Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantor de forró despenca de palco durante show em PE e vai parar no hospital

Estadão Conteúdo

O cantor de forró Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Forrozão Tropykalia, caiu do palco durante um show realizado na última segunda-feira, 29, em Bom Conselho, Pernambuco. Após o acidente, ele foi encaminhado a um hospital, onde passou por exames e recebeu medicação.

Na terça-feira, 30, Carlinhos usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar como tudo aconteceu. Segundo ele, a queda ocorreu após confundir uma parte do palco coberta por lona com o piso da estrutura. Ao pisar no local, acabou perdendo o equilíbrio e caiu de uma altura de aproximadamente dois metros.

"Foi um pequeno incidente. Não vou falar acidente porque é uma palavra muito forte. Está tudo bem comigo, viu? Foi apenas um escorregão, vamos dizer assim", declarou.

Segundo ele, a situação não foi pior graças a Klébia Camargo, também integrante da banda, que puxou seu braço. Carlinhos também tentou se segurar na estrutura, o que ajudou a amortecer a queda. "Tive algumas escoriações, mas fomos ao hospital, fiz raio-x, tomei medicação e tá tudo OK", contou.

O cantor também agradeceu as mensagens de apoio que recebeu após o ocorrido. A legenda do vídeo reforçou que ele não sofreu lesões ou ferimentos graves. A agenda de apresentações foi mantida e ele já retomou a rotina de shows, com compromissos marcados até o dia 9 de julho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/CARLINHOS GABRIEL/QUEDA/PALCO/PE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Projetos culturais no Norte devem receber R$ 40 milhões em novo edital da Petrobras

A Seleção Petrobras Cultural 2026 é a maior edição do programa, com R$ 270 milhões em patrocínio

01.07.26 13h32

MÚSICA

Luê comemora dez anos de carreira com apresentação do espetáculo ‘Volta’ em Belém

Cantora revisita composições do início de sua discografia e adota formato focado em instrumentação tradicional no Teatro Experimental Waldemar Henrique

01.07.26 11h49

ENCONTRO

Terceira edição do Arabik Belém Festival promove intercâmbio de dança oriental na Região Norte

O evento traz a Belém os profissionais Mahaila El Helwa, Rafael Rocha e Teo Versiani

01.07.26 9h00

desafio do CLT

Reality criado por Viih Tube para funcionárias contém prova de busca por itens em lixeiras e privada

O prêmio estabelecido para a vencedora da prova inclui a opção de reduzir a carga horária diária de trabalho em uma hora. De acordo com o relato de Viih Tube, a concepção e a criação do projeto foram de sua autoria

01.07.26 8h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

BREGA STORY

Zaynara estreia como atriz em nova série sobre o universo das aparelhagens do Pará

Inspirada na história em quadrinhos Brega Story, a nova série original do Globoplay reúne também Jesuíta Barbosa e Marcos Palmeira no elenco

01.07.26 11h23

VIROU HERÓI?

VÍDEO: Rodrigo Hilbert ajuda a resgatar mulher com carro atolado em estrada

Publicação no TikTok já soma mais de 1 milhão de visualizações e reforça a fama do apresentador de colocar a mão na massa

01.07.26 9h17

LUTO

Morre Victor Willis, coautor de 'Y.M.C.A.' e vocalista do Village People

Nas exibições ao vivo, o artista utilizava a vestimenta de policial e em outras também utilizou o traje de marinheiro.

01.07.26 8h30

ENCONTRO

Terceira edição do Arabik Belém Festival promove intercâmbio de dança oriental na Região Norte

O evento traz a Belém os profissionais Mahaila El Helwa, Rafael Rocha e Teo Versiani

01.07.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda