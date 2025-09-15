Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Netflix recebe críticas por gravar em SP série sobre o acidente do Césio 137 de Goiânia

A trama de Emergência Radioativa acompanha a atuação de físicos e médicos na corrida contra o tempo para salvar milhares de vidas e a cidade

Estadão Conteúdo
fonte

Johnny Massaro deve protagonizar a produção (Foto: Netflix/ Divulgação)

Em junho, a Netflix anunciou que tinha começado as gravações da minissérie Emergência Radioativa, inspirada no acidente radiológico com Césio 137, que aconteceu em 1987 em Goiânia.

Criada por Gustavo Lipsztein, dirigida por Fernando Coimbra e produzida pela Gullane, a trama de Emergência Radioativa acompanha a atuação de físicos e médicos na corrida contra o tempo para salvar milhares de vidas e a cidade. A minissérie tem no elenco nomes como Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Bukassa Kabengele, Alan Rocha, Antonio Saboia, Luiz Bertazzo e Tuca Andrada.

No entanto, os goianos não ficaram felizes com o fato de o filme ter sido rodado em São Paulo e não em Goiânia. Na semana passada, quando o acidente completou 38 anos, o Conselho Municipal de Cultura da cidade publicou uma carta aberta à Netflix manifestando a insatisfação.

Para os conselheiros, Goiânia tem condições para receber uma produção deste porte, com profissionais qualificados, infraestrutura, locações autênticas e, sobretudo, o vínculo emocional e histórico com o fato histórico. "Trazer a filmagem para cá não seria apenas fazer justiça à nossa história, mas também gerar empregos, movimentar a economia local e fortalecer a cultura brasileira com mais verdade e representatividade", diz o documento.

"O acidente com o Césio-137 foi considerado pela Agência Internacional de Energia Atômica o maior acidente radiológico do mundo fora de usinas nucleares. Ele não pertence a um cenário montado em estúdio: ele pertence a Goiânia, ao seu povo, às suas cicatrizes", completa a carta.

O Estadão procurou a Netflix, mas a plataforma não se manifestou até a publicação desta matéria.

Relembre o acidente

Em setembro de 1987, catadores de sucatas encontraram um aparelho de radioterapia abandonado em uma clínica desativada no centro de Goiânia. O material foi levado para um ferro-velho onde a cápsula contendo césio 137 foi rompida. O pó branco luminescente foi manipulado, distribuído entre familiares e vizinhos, sem que soubessem do risco.

O resultado foi o maior acidente radiológico do Brasil e um dos maiores do mundo, alcançando o nível 5 na Escala Internacional de Acidentes Nucleares.

Ao todo 110 mil pessoas foram monitoradas durante a força-tarefa que envolveu diversos órgãos locais, nacionais e internacionais. Oficialmente, 249 pessoas foram contaminadas, das quais quatro morreram em decorrência da síndrome aguda da radiação.

Marcas na cidade

Goiânia ainda hoje carrega marcas do episódio. Os endereços do ferro-velho e de onde a cápsula foi aberta foram cavados a 8 metros de profundidade e concretados. Hoje permanecem como um grande vazio já que nenhuma obra pode ser feita ali por questões de segurança.

A clínica desativada onde os catadores de recicláveis encontraram a cápsula de césio foi demolida e o lugar cedeu espaço para a construção do Centro de Convenções de Goiânia, inaugurado em 1994.

Abadiânia de Goiás, cidade vizinha a Goiânia, foi escolhida para receber as mais de seis mil toneladas de rejeitos que foram acondicionados em contêineres de concreto. Entre os rejeitos estão roupas, utensílios, objetos, animais de estimação, árvores, restos de demolição, etc.

Outro ponto que conta a história do acidente é o Cemitério Parque, onde foram enterradas as vítimas, em especial, a menina Leide das Neves Ferreira, que tinha seis anos quando manipulou o pó que brilhava. Ela morreu poucas semanas depois. O corpo foi enterrado em um caixão especial revestido de chumbo, que pesava 700kg. Depois o túmulo foi concretado para evitar a propagação da radiação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

séries

Emergência Radioativa

Netflix

críticas
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

CULTURA

Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town

A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

14.09.25 22h05

FIGURINO

Gaby Amarantos domina o palco como Boiúna com mais de 10 mil cristais no The Town

As cores do figurino ainda remetem à capa do álbum "Treme", com o verde da Amazônia e o roxo do açaí.

14.09.25 21h29

Cultura

Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos

Ele estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro

13.09.25 21h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

ABUNDÂNCIA

Musa de conteúdos adulto no Brasil vence 'Super Miss Bumbum'; veja imagens!

O concurso exige desfiles, entrevistas e avaliação estética.

14.09.25 16h47

desabafo

Mulher de Bruce Willis diz que acidente em 'Duro de Matar' criou problema de saúde para o ator

Em entrevista à rede americana Fox News, Emma afirmou que Willis não usou proteção adequada durante a gravação de uma cena debaixo de uma mesa, o que lhe causou danos em um dos ouvidos

14.09.25 10h57

THE TOWN

VÍDEO: Joelma reafirma força da música do Norte em show de hits no 'The Town'

Com hits marcantes, público participativo e presença forte da música do Norte, ela reafirmou seu papel como referência nacional

15.09.25 9h49

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda