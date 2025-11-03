Morre o compositor e cantor Lô Borges, aos 73 anos, gênio do Clube da Esquina

A música brasileira diz adeus a um de seus compositores mais originais. O compositor e cantor Lô Borges, um dos principais nomes do grupo conhecido como Clube da Esquina, faleceu aos 73 anos em Belo Horizonte, após ser internado devido a uma intoxicação por medicamentos no dia 17 de outubro. Lô Borges é autor de sucessos da música brasileira como "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo", "O Trem Azul" e "Paisagem da Janela".

VEJA MAIS

Segundo boletim divulgado pela assessoria de imprensa do plano de saúde do artista, Lô faleceu às 20h50 deste domingo, 2 de novembro, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

Internado desde o dia 17 de outubro, Lô Borges chegou a ser entubado e ]foi submetido, posteriormente, a uma traqueostomia; procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia para permitir a passagem de ar para os pulmões. O músico deixa o filho Luca Arroyo Borges, de 27 anos.