Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lô Borges é internado em Belo Horizonte por intoxicação medicamentosa

Ainda não há previsão de alta hospitalar para o cantor

Estadão Conteúdo
fonte

Lô Borges (João Diniz (Divulgação))

Ícone da MPB, Lô Borges, 73, foi internado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, com um quadro de intoxicação por medicamentos. O cantor deu entrada no hospital na última sexta-feira, 17, após passar mal.

Em contato com o Estadão, a assessoria de Lô afirmou que ele está passando por novos exames para que a equipe médica tenha um diagnóstico mais preciso. Apesar de o cantor ter apresentado melhora entre sexta e esta quarta-feira, 22, ainda não há previsão de alta hospitalar.

O irmão de Lô, Yê Borges, disse ao g1 que a família espera "que ele volte o mais breve possível".

Lô está internado na unidade Contorno do Hospital Unimed. O hospital, no entanto, não divulgou o estado de saúde do artista, seguindo as normas de sigilo médico e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Por conta da internação, a agenda de Lô foi cancelada. O cantor se apresentaria ao lado de Beto Guedes no próximo sábado, 25, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Lô Borges é um dos fundadores e principais expoentes do Movimento Clube da Esquina, que se originou em Belo Horizonte nos anos 1960. Ao lado de Milton Nascimento, ele lançou, em 1972, o disco Clube da Esquina, tido até hoje como um dos maiores álbuns da música brasileira. No mesmo ano, lançou também seu primeiro trabalho solo, um disco autointitulado que trouxe influências psicodélicas e um tom experimental.

O trabalho de Lô também foi gravado por outras grandes vozes da MPB, incluindo Tom Jobim, Elis Regina, Skank e 14 Bis.

Desde 2019, o cantor tem lançado um novo trabalho de estúdio por ano, com o mais recente sendo Tobogã, de 2024.

Entre os sucessos lançados por Lô estão Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, O Trem Azul, Cravo e Canela e Canela. O cantor soma mais 487 mil ouvintes mensais no Spotify.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LÔ BORGES

INTERNAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Criação de aparelhagem, álbuns e turnês de artistas do Pará são contemplados em edital

Na curadoria, a cantora paraense Raidol analisou os projetos inscritos do Pará, esteve entre os curadores.

23.10.25 8h00

ENCONTRO

Santarém recebe Junior Rostirola, autor do best-seller Café com Deus pai

O Pastor Sênior já vendeu mais de 10 milhões de exemplares de vários volumes do livro

22.10.25 14h28

EM NOVEMBRO

Festival Outros Nativos chega à 5ª edição com programação gratuita no Teatro Gasômetro, em Belém

Evento traz residência artística para artistas da Amazônia Legal, votação online e prêmios de até R$ 5 mil

22.10.25 8h00

FAMOSOS

Ator Allan Souza Lima publica fotos aproveitando a Ilha do Marajó: ‘Lavei a alma’

Ator do Dança dos Famosos esteve no estado para apoiar a campanha “Vozes pela Liberdade”

21.10.25 20h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONHEÇA

Quem é Charlie Puth? Conheça o cantor internacional confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia

Cantor norte-americano Charlie Puth é confirmado no festival, que acontece em 1º de novembro no Estádio do Mangueirão, em Belém

23.10.25 9h05

ATRAÇÃO INTERNACIONAL

Charlie Puth é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor norte-americano, Alane Dias e Viviane Batidão também irão participar do festival; evento será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro

23.10.25 9h00

SORTEIO

Quando vai ser o último sorteio do Global Citizen Festival? Saiba como garantir ingressos gratuitos

Veja como participar e tentar um par de ingressos para o festival que terá Anitta, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay

23.10.25 8h00

COMÉDIA E REFLEXÃO

Com humor ácido, Tiago Santineli retorna a Belém com espetáculo com novo solo, ‘Anticristo’

Comediante brasiliense mistura críticas sociais e experiências pessoais em nova apresentação

23.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda