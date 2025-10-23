Lô Borges é internado em Belo Horizonte por intoxicação medicamentosa

Ícone da MPB, Lô Borges, 73, foi internado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, com um quadro de intoxicação por medicamentos. O cantor deu entrada no hospital na última sexta-feira, 17, após passar mal.

Em contato com o Estadão, a assessoria de Lô afirmou que ele está passando por novos exames para que a equipe médica tenha um diagnóstico mais preciso. Apesar de o cantor ter apresentado melhora entre sexta e esta quarta-feira, 22, ainda não há previsão de alta hospitalar.

O irmão de Lô, Yê Borges, disse ao g1 que a família espera "que ele volte o mais breve possível".

Lô está internado na unidade Contorno do Hospital Unimed. O hospital, no entanto, não divulgou o estado de saúde do artista, seguindo as normas de sigilo médico e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Por conta da internação, a agenda de Lô foi cancelada. O cantor se apresentaria ao lado de Beto Guedes no próximo sábado, 25, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Lô Borges é um dos fundadores e principais expoentes do Movimento Clube da Esquina, que se originou em Belo Horizonte nos anos 1960. Ao lado de Milton Nascimento, ele lançou, em 1972, o disco Clube da Esquina, tido até hoje como um dos maiores álbuns da música brasileira. No mesmo ano, lançou também seu primeiro trabalho solo, um disco autointitulado que trouxe influências psicodélicas e um tom experimental.

O trabalho de Lô também foi gravado por outras grandes vozes da MPB, incluindo Tom Jobim, Elis Regina, Skank e 14 Bis.

Desde 2019, o cantor tem lançado um novo trabalho de estúdio por ano, com o mais recente sendo Tobogã, de 2024.

Entre os sucessos lançados por Lô estão Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, O Trem Azul, Cravo e Canela e Canela. O cantor soma mais 487 mil ouvintes mensais no Spotify.