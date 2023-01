Gringos zoam álbum 'Clube da Esquina' e brasileiros reagem: 'Americanos são burros'

As polêmicas opiniões de ouvintes americanos sobre o álbum "Clube da Esquina" publicadas pelo perfil do Twitter Adventures in Rating Music, despertaram a reação dos fãs brasileiros. Os americanos alegaram que o disco de Milson Nascimento e Lô Borges, considerado em 2022 como o melhor disco brasileiro já lançado, seria uma cópia ou teria influência de astros americanos.

Dentre as críticas publicadas, a primeira afirma que o Clube da Esquina é uma cópia do discos de Kanye West. A segunda, que o LP brasileiro tem “fortes influências” do grupo Death Grips, que surgiu somente em 2010. E a terceira opinião polêmica, definiu o disco de Milton e Lô como o “Carti da MPB”, em referência ao rapper americano Playboy Carti, de 26 anos. Confira:

Brasileiros reagiram aos "gringos"

Brincadeira ou não, teve fã brasileiro que se ofendeu com os comentários: “É por isso que odiamos os gringos”, comentou um deles. “Americanos são burros e vão jogar esse comentário no Google Translate porque não sabem outra língua”, foi outra resposta. "É um tipo de humor macabro, mas qual a lógica de dar hate em um dos melhores álbuns do mundo? Qual sentido de dizer que o Clube da Esquina é uma “cópia” do Kanye West? Tem uns gringos que se esforçam em ser imbecis…", escreveu ainda

o jornalista Clayson Felizola.

Alguns americanos defenderam o disco brasileiro com comentários como: “É blasfêmia até brincar sobre coisas assim, devia ser punido”, “Perdoa, pai, eles não sabem o que fazem” e “Clube da Esquina é bom demais para ter esses comentários”.

Ao completar 50 anos de lançamento, o "Clube da Esquina" foi eleito o melhor disco brasileiro por 162 especialistas em música na votação realizada pelo podcast ‘Discoteca básica’, do jornalista Ricardo Alexandre.