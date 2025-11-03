Morre Lô Borges: confira alguns sucessos do cantor e compositor mineiro

Um dos maiores compositores do Brasil e protagonista do Clube da Esquina, grupo que revelou artistas mineiros para o Brasil e o mundo, o cantor e compositor Lô Borges faleceu na noite de domingo (2), às 20h50, aos 73 anos de idade, no Hospital Unimed, após estar internado por duas semanas. Ele se tratava de uma intoxicação medicamentosa. Lô deixa um legado de composições interpretadas por diversos nomes da música brasileira.

Salomão Borges Filho, mais conhecido como Lô Borges, nasceu em Belo Horizonte (MG) em 10 de janeiro de 1952, e deixa um legado singular na música brasileira. Ele se destacou em uma família de músicos e fez história, inclusive, por ter produzido junto com Milton Nascimento o antológico álbum "Clube da Esquina", de 1972, que já foi considerado como o melhor disco brasileiro de todos os tempos, e também marcar presença no "Clube da Esquina 2", de 1978.

A carreira musical de Lô Borges começou, de fato, com o famoso 'disco do tênis' na capa, lançado em 1972, pouco tempo depois do "Clube da Esquina". Lô é um dos compositores mais gravados entre artistas brasileiros, como Elis Regina e também Tom Jobim ("Trem Azul"), Simone ("Tudo Que Você Podia Ser"), artistas do Clube da Esquina, como Milton Nascimento, Flávio Venturini, Beto Guedes, e outros nomes da música brasileira.

Entre os muitos sucessos de Lô, parceiro de Milton Nascimento e outros nomes da música mineira e do Brasil como um todo, estão: "Para Lennon e McCartney", "Paisagem da Janela", "Clube da Esquina nº 2", "Trem Azul", "Vento de Maio", "Nuvem Cigana", "Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor", "Tudo Que Você Podia Ser", "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo" e outros.