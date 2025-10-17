Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Netflix irá lançar documentário sobre Caso Eloá

Em outubro de 2008, Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos de idade, foi sequestrada e mantida de refém pelo ex-namorado

Estadão Conteúdo

A Netflix anunciou nesta sexta-feira, 17, que irá lançar um documentário sobre o caso Elóa, crime que chocou o Brasil em 2008.

Caso Eloá - Refém ao Vivo chega ao catálogo do streaming no dia 12 de novembro e mostra trechos do diário de Eloá Pimentel.

A produção também irá exibir relatos de Douglas e Grazieli, irmão e amiga da vítima, respectivamente, que falam sobre o assunto publicamente pela primeira vez, e depoimentos de jornalistas e autoridades que trabalharam no caso.

Com direção geral de Cris Ghattas e roteiro de Tainá Muhringer e Rick Hiraoka, o documentário é produzido pela Paris Entretenimento.

Em outubro de 2008, Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos de idade, foi sequestrada e mantida de refém pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, de 22 anos. Ela e mais amigos foram mantidos reféns dentro de seu apartamento em Santo André, em São Paulo.

A polícia negociou com o sequestrador por 100 horas. Lindemberg atirou na ex-namorada duas vezes antes das autoridades entrarem na casa. Ela foi levada ao hospital inconsciente, mas teve morte cerebral.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DOCUMENTÁRIO/CASO ELOÁ/NETFLIX/LANÇAMENTO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Ex-marido de Britney Spears diz que cantora usou cocaína durante amamentação

Artista se pronuncia nas redes sociais e critica exposição da vida pessoal em novo livro

16.10.25 22h40

LUTO

Ace Frehley, guitarrista e cofundador do Kiss, morre aos 74 anos

Músico sofreu hemorragia cerebral após queda e foi o primeiro integrante original da banda a falecer

16.10.25 20h20

PLURAL FEST

Plural Fest celebra a diversidade musical do Pará em sua terceira edição

Festival reúne pagode, pop rock e carimbó em uma noite de ritmos e culturas na Assembleia Paraense

16.10.25 12h10

SHOW GRATUITO

Ministério Seráfico se apresenta nesta quinta (16) no Círio Musical, em Belém

Banda católica da Arquidiocese de Belém apresenta repertório especial dedicado à Nossa Senhora de Nazaré

15.10.25 22h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Luana Piovani perde processo contra Neymar

A atriz foi condenada por injúria em ação judicial movida pelo jogador

17.10.25 8h03

FAMOSOS

Em conversa, Rei Charles III e Anitta dizem que Belém ‘não é fácil de chegar’

A artista brasileira esteve no Circular Bioeconomy Alliance, realizado nessa quinta-feira (16), no Palácio de St. James

17.10.25 10h58

CELEBRIDADES

Atriz Brigitte Bardot, de 91 anos, é internada em estado grave

A artista é conhecida por filmes como “Vingança de Mulher” (1958), “A Verdade” (1960) e “Histórias Extraordinárias” (1968)

17.10.25 9h46

FAMOSOS

Júlio Cocielo, youtuber e influenciador, anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki

Júlio e Tata são pais de duas crianças, Caio de 2 anos e Beatriz de 5 anos

17.10.25 8h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda