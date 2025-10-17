Netflix irá lançar documentário sobre Caso Eloá

A Netflix anunciou nesta sexta-feira, 17, que irá lançar um documentário sobre o caso Elóa, crime que chocou o Brasil em 2008.

Caso Eloá - Refém ao Vivo chega ao catálogo do streaming no dia 12 de novembro e mostra trechos do diário de Eloá Pimentel.

A produção também irá exibir relatos de Douglas e Grazieli, irmão e amiga da vítima, respectivamente, que falam sobre o assunto publicamente pela primeira vez, e depoimentos de jornalistas e autoridades que trabalharam no caso.

Com direção geral de Cris Ghattas e roteiro de Tainá Muhringer e Rick Hiraoka, o documentário é produzido pela Paris Entretenimento.

Em outubro de 2008, Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos de idade, foi sequestrada e mantida de refém pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, de 22 anos. Ela e mais amigos foram mantidos reféns dentro de seu apartamento em Santo André, em São Paulo.

A polícia negociou com o sequestrador por 100 horas. Lindemberg atirou na ex-namorada duas vezes antes das autoridades entrarem na casa. Ela foi levada ao hospital inconsciente, mas teve morte cerebral.

