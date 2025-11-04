Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Netflix divulga trailer de 'Os Sete Relógios de Agatha Christie'

Estadão Conteúdo

A Netflix revelou nesta terça-feira, 4, a primeira prévia de Os Sete Relógios de Agatha Christie, minissérie em três episódios que adapta o livro da Rainha do Crime publicado em 1929. O vídeo apresenta Lady Eileen "Bundle" Brent, vivida por Mia McKenna-Bruce (Sex Education), que se envolve em uma conspiração aparentemente desencadeada por um assassinato na casa de sua família.

Além de McKenna-Bruce, Os Sete Relógios de Agatha Christie conta com Helena Bonham Carter (Oito Mulheres e um Segredo) como Lady Caterham, mãe de Bundle, Martin Freeman (Pantera Negra) como o policial Battle, Corey Mylchreest (Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton) como Gerry Wade, Ed Bluemel (Sex Education) como Jimmy Thesiger e Nabhaan Rizwan (KAOS) como Ronnie Devereux. O roteiro da minissérie é de Chris Chibnall, que comandou Doctor Who de 2018 a 2021.

Os Sete Relógios de Agatha Christie adapta O Mistério dos Sete Relógios. Na história, uma jovem detetive amadora investiga um assassinato que aconteceu durante a estadia de importantes convidados na propriedade de sua família. Com a ajuda de um policial e outros aliados, ela se depara com uma sociedade secreta que atua por fora da lei.

O Mistério dos Sete Relógios é o segundo e último livro de Christie a ser protagonizado por Bundle. A primeira aparição da detetive particular foi em O Segredo de Chimneys, de 1925.

A minissérie terá três episódios e será lançada na Netflix em 15 de janeiro de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MINISSÉRIE/OS SETE RELÓGIOS/AGATHA CHRISTIE/NETFLIX
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Carlinhos Maia elogia voz de Nirah Duarte em novo single

Cantora paraense fez parte do Estrela da Casa deste ano

04.11.25 18h28

FALECIMENTO

Irmã de Roberto Carlos, Norma Braga morre aos 90 anos, no Rio de Janeiro

Cantor perdeu os outros dois irmãos, Lauro e Carlos Alberto, nos últimos quatro anos

04.11.25 15h58

FAMOSOS

Isa Scherer se pronuncia após ser ‘cancelada’ por oferecer vaga com salário baixo

Chef explicou que a vaga viralizada foi publicada em maio e que benefícios não apareceram no print divulgado nas redes sociais

04.11.25 15h43

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMÍLIA

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Atriz reaparece após sete meses

03.11.25 11h57

Bastidores

Lembra dela? Atriz cega revela maus-tratos de colegas em bastidores da novela da Globo

Atriz Danieli Haloten revela que até seu cão-guia, Higgins, foi alvo de constrangimento; entenda

03.11.25 14h15

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

treta

Cristian Cravinhos se manifesta após 'Tremembé': 'Muita mentira'

Além de Cristian, o irmão Daniel e Suzane também são retratados no novo conteúdo da Amazon Prime Video

03.11.25 13h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda