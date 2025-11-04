Netflix divulga trailer de 'Os Sete Relógios de Agatha Christie'
A Netflix revelou nesta terça-feira, 4, a primeira prévia de Os Sete Relógios de Agatha Christie, minissérie em três episódios que adapta o livro da Rainha do Crime publicado em 1929. O vídeo apresenta Lady Eileen "Bundle" Brent, vivida por Mia McKenna-Bruce (Sex Education), que se envolve em uma conspiração aparentemente desencadeada por um assassinato na casa de sua família.
Além de McKenna-Bruce, Os Sete Relógios de Agatha Christie conta com Helena Bonham Carter (Oito Mulheres e um Segredo) como Lady Caterham, mãe de Bundle, Martin Freeman (Pantera Negra) como o policial Battle, Corey Mylchreest (Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton) como Gerry Wade, Ed Bluemel (Sex Education) como Jimmy Thesiger e Nabhaan Rizwan (KAOS) como Ronnie Devereux. O roteiro da minissérie é de Chris Chibnall, que comandou Doctor Who de 2018 a 2021.
Os Sete Relógios de Agatha Christie adapta O Mistério dos Sete Relógios. Na história, uma jovem detetive amadora investiga um assassinato que aconteceu durante a estadia de importantes convidados na propriedade de sua família. Com a ajuda de um policial e outros aliados, ela se depara com uma sociedade secreta que atua por fora da lei.
O Mistério dos Sete Relógios é o segundo e último livro de Christie a ser protagonizado por Bundle. A primeira aparição da detetive particular foi em O Segredo de Chimneys, de 1925.
A minissérie terá três episódios e será lançada na Netflix em 15 de janeiro de 2026.
