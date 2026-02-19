Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Netflix divulga novo trailer de 'Peaky Blinders: O Homem Imortal'; confira a data de lançamento

Filme marca o retorno de Cillian Murphy como Tommy Shelby

Hannah Franco
fonte

Trailer de Peaky Blinders: O Homem Imortal é lançado. (Divulgação/Netflix)

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (19) o trailer oficial de Peaky Blinders: O Homem Imortal, longa-metragem que encerra a trajetória de Thomas Shelby. O filme marca o retorno de Cillian Murphy ao papel de Tommy Shelby, protagonista da série que conquistou fãs ao redor do mundo.

Baseado na produção exibida entre 2013 e 2022, o longa promete concluir a saga da família criminosa de Birmingham. A estreia está marcada para 20 de março de 2026, no catálogo da plataforma.

De acordo com a sinopse oficial, a trama se passa em Birmingham, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Tommy Shelby retorna do exílio voluntário para enfrentar o que é descrito como seu acerto de contas mais violento.

Com o futuro da família e do país em jogo, o personagem precisará confrontar o próprio legado e decidir se irá preservá-lo ou destruir tudo ao seu redor.

Além de Cillian Murphy como Tommy Shelby, o filme contará com o retorno de Sophie Rundle no papel de Ada Thorne.

Confira o trailer:

Palavras-chave

peaky blinders

netflix
Cultura
.
