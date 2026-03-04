Netflix aposta em 'Round 6' com celebridades e confirma Mel B e Tristan Thompson no elenco

Após o sucesso de Round 6, a Netflix anunciou uma nova expansão do universo do fenômeno sul-coreano. A plataforma confirmou a produção de Squid Game: The VIP Challenge, reality show que colocará celebridades em uma competição inspirada na série original.

Segundo a empresa, oito participantes disputarão o jogo em provas que exigem estratégia, habilidade e tomada de decisão sob pressão. O elenco confirmado inclui a cantora Mel B, do grupo Spice Girls, o jogador de basquete da NBA Tristan Thompson, os participantes de realities Dylan Efron, Hannah Godwin e Kim Zolciak, a criadora de conteúdo Kristy Sarah, o corretor Ryan Serhant, e Viper, vencedor do voto popular em Round 6: O Desafio.

Expansão do universo

O novo projeto amplia a franquia iniciada com Round 6, série sul-coreana lançada em 2021 que se tornou um dos maiores sucessos da plataforma. A trama acompanha personagens endividados que aceitam participar de jogos inspirados em brincadeiras infantis, mas com consequências fatais.

Em 2023, a Netflix lançou o reality Round 6: O Desafio, reunindo 456 competidores reais em busca de um prêmio de R$ 24 milhões. Até o momento, a plataforma não divulgou detalhes sobre a estreia do reality.