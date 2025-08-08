Capa Jornal Amazônia
'Não pensei na morte, só lembrei de um poema de Fernando Pessoa', diz Tony Ramos após cirurgia

Em entrevista, Tony também refletiu sobre o sucesso, a ética na profissão e sua relação com o público

Estadão Conteúdo
fonte

Tony Ramos vive Abel, o patriarca da família Boaz, que comanda o império de lingerie em ‘Dona de Mim’. (Globo/ Léo Rosario)

Aos 76 anos, Tony Ramos não precisa provar mais nada. Com mais de seis décadas de carreira e mais de 150 personagens no currículo, ele segue trabalhando com o mesmo entusiasmo dos tempos da TV Tupi, agora, entre teatro, cinema e televisão. Mas não é isso que ele gosta de destacar.

"Sou um cidadão brasileiro, com unha encravada, dor de dente e vontade de dizer 'hoje não quero saber de nada' como qualquer outro", disse o ator em entrevista publicada pelo jornal O Globo, após participar do videocast Conversa vai, conversa vem.

Na conversa, Tony refletiu sobre o sucesso, a ética na profissão, sua relação com o público e relembrou o susto que viveu recentemente, ao sofrer um hematoma subdural que o levou a duas cirurgias no cérebro.

O susto de saúde e a consciência da finitude

Em 2024, Tony sofreu um hematoma subdural, foi encontrado parcialmente inconsciente pela esposa Lidiane Barbosa e passou por duas cirurgias. O episódio, que poderia ter sido fatal, trouxe uma nova percepção. "Veio a noção da finitude", disse.

"Quando acordei na UTI, senti uma mão aqui...era Lidiane. Estava filmando, tive uma dor no miolo da testa e pedi a ela que me acordasse quando o carro da filmagem chegasse. Tirei o sapato e não lembro de mais nada. Quando me encontrou, Lidiane se apavorou e ligou para a médica, que mandou a ambulância. Acordei preocupado com o filme, falei com o pessoal da peça e lembrei do poema do Fernando Pessoa: 'Eu não possuo o meu corpo como posso eu possuir com ele?', como se repetisse cenas da peça."

Leia o poema completo no final do texto.

Apesar do susto, ele não pensa em parar. "Não penso em aposentadoria. Sou aposentado pela lei, e isso ninguém me tasca. Mas posso diminuir o ritmo para aproveitar um pouco mais."

Educação matriarcal e antimachismo

Criado pela mãe e pela avó, em uma casa sem presença paterna, o ator teve desde cedo uma formação marcada pelo diálogo e afeto. Foi a avó quem, aos 13 anos, iniciou uma conversa constrangida, mas carinhosa, sobre o início da adolescência e sexualidade.

"Me chamou e disse: 'Filhinho, você anda pensando, assim, não sei, vontade de mulher?'. Arregalei o olho. Essas coisas marcam. Tinha 13, 14 anos. Ela continuou: 'Isso é normal, se você sentir vontade, quando um dos seus tios chegarem, conversam com você'".

O ator explicou que depois um dos tios disse: "Sua avó andou falando comigo, mas não tá na hora, relaxa, quando for, eu te aviso."

Tony afirmou que nunca precisou se policiar quanto ao machismo, porque isso não fazia parte de sua conduta. "Sei o que sou: macho, do gênero masculino. Macho, mas 'chista' não. Nunca tive essa coisa da posse", afirmou.

Para ele, a criação com duas mulheres fortes influenciou diretamente sua visão sobre igualdade e respeito.

Casamento de uma vida inteira

Companheiro de Lidiane há 56 anos, Tony se emocionou ao falar da relação que construiu com a esposa. "Quando pus os olhos naquela moça chamada Lidiane, Nossa Senhora, abriu-se um novo mundo."

Ele garantiu que nunca houve espaço para traições ou aventuras fora do casamento. "Respondo sem piscar. A gente sabe que não. A gente tem paixão pelo outro."

O respeito também sempre esteve presente no ambiente profissional. "Beijar como beijo a minha mulher, nunca beijei ninguém. Nasci para essa companheira, e ela para mim. Tenho confiança absoluta no grande amor que nos une", revelou.

Seja no palco, no set ou em casa, o que move Tony é o trabalho e o amor. "É olhar pra Lidiane de manhã e pensar no café da manhã."

Enquanto grava filmes, atua no teatro e se recupera com energia, mantém firme sua equação de vida simples e direta. "Eu não mudei. Sou o Antonio, o Toninho da minha mãe, o Tunico dos amigos mais íntimos, o Tony que está dando esta entrevista. Continuo o mesmo cara, o mesmo homem preocupado com democracia, com liberdade, com o não ao preconceito, à intolerância, com a vida dos netos, dos filhos."

Leia o poema de Fernando Pessoa citado por Tony Ramos:

Eu não possuo o meu corpo - como posso eu possuir com ele? Eu não possuo a minha alma - como posso possuir com ela? Não compreendo o meu espírito - como através dele compreender?

Não possuímos nem o corpo nem uma verdade - nem sequer uma ilusão. Somos fantasmas de mentiras, sombras de ilusões, e a nossa vida é oca por fora e por dentro. Conhece alguém as fronteiras à sua alma, para que possa dizer - eu sou eu? Mas sei que o que eu sinto, sinto-o eu.

Quando outrem possui esse corpo, possui nele o mesmo que eu? Não. Possui outra sensação. Possuímos nós alguma coisa? Se nós não sabemos o que somos, como sabemos nós o que possuímos? Se do que comes, dissesses, "eu possuo isto", eu compreendia-te. Porque sem dúvida o que comes, tu o incluis em ti, tu o transformas em matéria tua, tu o sentes entrar em ti e pertencer-te. Mas do que comes não falas tu de "posse". A que chamas tu possuir?

Fernando Pessoa - trecho do Livro do Desassossego

.
