Tony Ramos se mostra um apaixonado por novelas e revela faceta de Abel, seu novo personagem

Tony Ramos volta às telinhas da Globo em mais uma novela. Dessa vez, no horário das 7, o ator interpreta "Abel" em Dona de Mim, com estreia prevista para o dia 28 deste mês. Em um bate-papo online com a imprensa, Tony falou sobre o retorno ao protagonismo após Terra e Paixão, que foi exibida no horário nobre.

Vale lembrar que o ator fez uma participação em Garota do Momento, interpretando Roberto Marinho, fundador da TV Globo. A cena vai ao ar no dia 26 de abril, data que celebra os 60 anos da emissora.

“Eu adoro fazer novela, nunca escondi isso de vocês! Gosto de fazer um produto novo, ainda não conhecido. Isso faz parte do bloco de cada movimento do personagem. Sou um ator de texto e boa ideia, não de horários. Fiz novelas de todos os horários; a gente vai fazendo aquilo que o texto nos propõe”, explica.

Abel é herdeiro e atual presidente da Boaz, filho de Rosa (Suely Franco). Ele é um homem que, ainda jovem, precisou abandonar a paixão pelas artes em nome da empresa fundada pelo pai. Pai de quatro filhos – Samuel (Juan Paiva), Davi (Rafa Vitti) e Ayla (Bel Lima), frutos do seu primeiro casamento, e a pequena Sofia (Elis Cabral) –, Abel registra a última como filha após a cobrança de uma dívida de vida que tinha com Ellen (Camila Pitanga), antiga funcionária da Boaz.

Os desafios do amor com uma mulher e os filhos, além das cobranças da carreira, fazem Abel viver em dúvidas constantes.

“Quando soube da novela e do personagem, ali nasceu um novo movimento para a minha carreira. Fazer uma novela e encontrar um texto nos aproxima do que está na rua, que de alguma forma você ouviu. A novela é um eco do que está ao nosso lado e, às vezes, a gente não percebe”, acrescenta.

Abel é um patriarca que cumpre a sua palavra e oficializa. “Acho que ele vai mostrar que é dono de si mesmo quando se revelar para a nova mulher”, pontua Tony Ramos.

"Vem aí uma novela raiz!", finaliza.