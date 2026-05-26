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Nanda Marques sobre exposição de namoro: 'Nunca quis meu nome ligado a um homem'

O casal teria tido os primeiros contatos durante as filmagens da cinebiografia de Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr.

Estadão Conteúdo
fonte

Fernanda Marques e José Loreto (Instagram @nandamaarques)

Fernanda Marques, no ar como a personagem Bruna em Quem Ama Cuida, lamentou a exposição de seu relacionamento com José Loreto. Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, a atriz disse que prefere que sua vida íntima fique longe dos holofotes.

"Sempre escondi meus relacionamentos nas redes sociais, nunca gostei dessa exposição", declarou, dizendo que o assunto sempre gera algum tipo de repercussão. "Já foi tema de muitos relacionamentos: Por que você não publica foto nossa? Porque eu não quero as pessoas comentando minha vida privada".

"Nunca quis ter o meu nome ligado a um homem. E aí linkarem a minha imagem, o meu trabalho e toda a carreira que estou batalhando há um tempão para colocar na conta de uma pessoa, sabe? É algo que ainda me incomoda um pouco. Mas estou aprendendo a lidar, ficando calejada já".

O relacionamento de Fernanda com José Loreto se tornou público em setembro do ano passado, quando os dois posaram juntos para fotos durante o The Town. O casal teria tido os primeiros contatos durante as filmagens da cinebiografia de Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr.

"Namorar uma figura pública também dificulta fugir disso", considera Marques. "Entrei em parafuso no início da nossa relação. Paparazzi tirando fotos nossas na praia Eu não posto foto de biquíni, sabe? E alguém vai lá e publica minha bunda para o Brasil inteiro ver. Acho isso invasivo. É difícil vincularem o tempo todo minha imagem e meu trabalho a um homem de sucesso, como se minha história estivesse na conta dele, quando, na verdade, foi construída por mim."

Em Quem Ama Cuida, Fernanda interpreta Bruna, namorada de Pedro (Chay Suede) e filha de Carmita (Deborah Evelyn). A personagem verá o relacionamento entrar em crise ao perceber o interesse crescente do rapaz por Adriana (Leticia Colin), protagonista da história.

Antes da trama atual, também participou de Um Lugar ao Sol (2019), fez uma breve participação em Vale Tudo (2025) e atuou em Beleza Fatal (2025), da HBO Max. Ainda refletindo sobre a exposição do namoro, Marques disse que conversa sobre o assunto com Loreto de forma honesta.

"Ele já está acostumado há muito tempo com os holofotes. Para ele, às vezes é só uma foto. Para mim, não. Não dá muito para relaxar em público agora", confessa.

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