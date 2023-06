Namorando pela primeira vez, Felipe Prior racha conta com namorada

Ao que tudo indica, Felipe Prior, ex-participante do Big Brother Brasil 20, está seguindo os mesmos passos do ator Caio Castro. O arquiteto está namorando pela primeira vez na vida e confessou que divide as contas com a sua amada sem problemas.

O ator global e ex-namorado de Grazi Massafera levantou uma polêmica no último ano, após entrevista para um podcast afirmando que se incomodava com a ideia do homem ser obrigado a pagar a conta. Segundo Prior, Jéssica Castro, sua amada, trabalha bastante e quando o convida para jantar é quem também paga a conta.

"Às vezes eu pago, às vezes ela paga. Minha mina é pic*! Ela trabalha para caramba. Acho que relacionamento é isso. Quando ela me chama para jantar, ela que paga. Mulherada hoje está totalmente independente. Mas claro, se é um datezinho eu pago também“, disparou o empresário durante bate-papo com o Jornal Extra.

