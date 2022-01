Dois anos após o BBB, Felipe Prior vem fazendo investimentos em diferente negócios

Dois anos após o Big Brother Brasil 20 (BBB20), Felipe Prior acumulou patrimônio de mais de R$ 2 milhões, mesmo sem ter levado o prêmio principal do programa. Ele atua com a pizzaria, empresa de arquitetura, presenças VIP, publicidades, agenciamento artístico e, agora, uma agência de viagens.

De acordo com a coluna de Léo Dias, a pizzaria aberta logo após a saída do reality custou mais de R$ 900 mil. Além disso, ele utiliza o sucesso no reality para fazer receita e investimentos no negócio. Prior hoje ganha seu dinheiro na pizzaria, com imóveis que ele faz e vende, presenças VIP, publicidades e como empresário da dupla sertaneja Brenno & Gustavo. Mas o ex-BBB com alma empreendedora quer mais: acabou de abrir uma agência de viagens.