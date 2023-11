Cantora Naiara Azevedo denuncia o ex-marido e o ex-cunhado por ameaça e violência doméstica

A cantora e ex-BBB Naiara Azevedo denunciou o ex-marido Rafael Alves Cabral, e o ex-cunhado, Fernando Alves Cabral, acusando-os de ameaçá-la e de cometerem violência doméstica. A ocorrência foi feita na madrugada de hoje, 30, na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiânia. Naira se casou em 2016, em uma festa luxuosa. Além de marido – agora ex – Rafael era empresário da cantora. Os dois se separaram em 2021.

A Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem) de Goiânia, informou que "já está tomando todas as medidas de investigação em conformidade com o previsto na Lei Maria da Penha", em nota a imprensa.

Além da denúncia, Naiara Azevedo solicitou medida protetiva. Naiara e Rafael se separaram em agosto de 2021, mas a sociedade continua até então. Em 2022, já separada, a cantora dona do hit “50 reais” participou do "BBB 22" e desabafou aos brothers e sisters da casa que se sentia mais livre. "Quando eu estava casada, eu sinto que eu respirava e o ar não vinha (...). Chegou uma hora que eu entendi que meu sentimento estava no ter a atitude de falar, de conversar com o outro, e ser sincera. E esse fim do relacionamento não é o fim do mundo. Muitas pessoas que me conhecem desde sempre falaram: 'Nossa, Naiara, parece que você está tão mais bonita. O que você fez?'. Eu falei assim: 'Eu não fiz nada, continuo com a mesma aparência de quando eu estava casada, só que a diferença é que hoje eu me sinto mais eu'. Sinto que venho me encontrando", disse na época do reality.

O casamento custou um investimento alto ao então casal. O vestido de Naiara era do estilista Cristiano Bernardes e custou R$ 20 mil.

Apesar de a web especular que Naiara poderia ter sido agredida por um suposto namorado, a assessoria confirmou que a artista foi a delegacia, mas negou que ela estaria em um relacionamento. O caso corre em segredo de justiça.