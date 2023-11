Violência contra a Mulher: disque 180 registra 1.525 ligações diariamente

Nesta terça-feira (28), o Ministério da Mulher divulgou dados alarmantes sobre a violência contra as mulheres no Brasil. De janeiro a outubro deste ano, a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, registrou uma média de 1.525 ligações telefônicas por dia, totalizando 461.994 atendimentos. Desse total, 74.584 foram denúncias de violência contra mulheres, representando um aumento significativo em relação ao mesmo período de 2022, que contabilizou 73.685 denúncias.

Entre as denúncias recebidas, 51.941 foram realizadas pelas próprias mulheres em situação de violência, destacando-se que as mulheres negras são as principais vítimas, totalizando 31.931 das denúncias.

Os principais tipos de violência denunciados foram: violência psicológica (72.993), violência física (55.524), violência patrimonial (12.744), violência sexual (6.669), cárcere privado (2.338), violência moral (2.156) e tráfico de pessoas (41). Surpreendentemente, a maioria dos casos (73,86%) ainda ocorre na residência da vítima e de familiares.

Vítimas não estão procurando a delegacia

De acordo com os dados divulgados pela Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, inserida dentro do Mapa Nacional da Violência de Gênero, a maioria das mulheres que sofrem violência não procuraram a polícia. Em 2023, cerca de 61% das vítimas (3.401.613) optaram por não denunciar seus agressores, fazendo com que o número de denúncias não represente o total estimado de vítimas de violência doméstica no Brasil.

Somente 39% (2.134.210) escolheram denunciar. Em relação a 2021, houve um crescimento de 7% das vítimas que decidiram não ficar caladas e buscaram por seus direitos.

Saiba como realizar denúncias virtualmente

O Governo Federal, por do Ministério das Mulheres, tem trabalhado para ampliar formas das vítimas, principalmente mulheres, realizarem denúncias das violências sofridas. Além do Ligue 180, de forma gratuita e anônima, em abril deste ano também foi lançamento o atendimento via WhatsApp, pelo número (61) 9610-0180.