Mutirão de grafiteiros quer renovar muro de escola em Ananindeua

Um mutirão artístico de grafiteiros pretende renovar os muros da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Lucy Correia de Araújo, localizada na Cidade Nova 6, em Ananindeua. Aproximadamente 50 artistas são esperados para pintar os muros da escola neste sábado (15). O projeto Escola da Rua pretende transformar os muros sujos do colégio em uma galeria ao ar-livre para que todos os transeuntes possam apreciar os desenhos e pinturas.

O organizador Allen Campos, que mora próximo à escola, decidiu organizar o mutirão após uma obra sua no muro ser vandalizada por um morador. O morador jogou tinta branca sobre o grafite de Allen. O fato acabou unindo a comunidade do grafite. Allen decidiu então organizar de maneira independente o mutirão para tentar pintar o muro da escola. A ideia é que o espaço que sofre com o despejo irregular de lixo e entulho ganhe estilo novo e melhore a qualidade de vida da comunidade.

“É uma ação independente que eu estou organizando no estilo Mutirão de Graffiti que são eventos clássicos que já rolam pelos bairros da cidade, cada um traz o seu material, deixa sua arte e o resultado sempre é um painel colaborativo com vários estilos, cores e temáticas”, explica Allen. A pintura dos muros foi liberada pela direção da escola.

O grafiteiro e arte-educador Allen Campos tem dez anos na arte. O artista começou a trajetória na caricatura e como cartunista. Ele já viajou para São Paulo quando estudou. Ao retornar para a capital paraense tem se dedicado à arte-educação com oficinas de grafite, caricatura e criação de personagens para o grafite.

O mutirão já está dando resultando em mais limpeza para o local. Allen conseguiu apoio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua (Sesan) que foi até o logradouro nesta quinta-feira (13) e limpou o espaço.

“Estamos com estimativa de 50 artistas de Ananindeua e Belém. A ideia é trazer um pouco mais de beleza para a escola e trazer uma mensagem para não jogar lixo aqui. Passar a mensagem através da arte para ter esse cuidado. E mostrar que com um pouco mais de incentivo, patrocínio divulgação e investimento podemos organizar coisas muito melhores, do que eu estou fazendo agora praticamente sozinho”, avalia Allen.

O evento independente conta com o apoio de uma barbearia e uma hamburgueria. Mesmo assim, Allen conta que necessita de mais recursos para poder limpar e pintar o muro. Ele está recebendo doações em dinheiro via PIX e também doações de materiais de pintura como tinta branca para muro, brochas, rolos e pincéis. Os interessados em doar podem doar para o artista diretamente pelo PIX (91) 98629-9235. Aqueles que quiserem doar materiais também podem entrar em contato pelo mesmo número de celular para ter mais informações com Allen Campos.

“Estamos atrás de mais material. Já conseguimos dois latões de tinta branca. Com isso é muito difícil que a gente consiga pintar todo o muro. Estarei mais focado em conseguir mais doação de material para pintar uma parte do fundo. O evento vai acontecer o muro estando pintado ou não”, garante.

“Essas ações de intervenção que fazemos são muito democráticas. São os próprios moradores que incentivam, quando veem que a gente está fazendo a ação com a nossa vontade. Recebemos muito o feedback de idosos e crianças, eles são aqueles que mais param para elogiar. Eles não têm tanto o discernimento sobre o grafite da pintura, mas somente deles verem uma mensagem e uma ação acabam vendo como algo positivo. Os mutirões sempre reúnem vários artistas homens e mulheres, mães, muitas crianças que também pintam junto com a gente. As pessoas ficam vendo quão familiar pode ser essa ação”, assegura Allen.