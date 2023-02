Com covid-19 e bactéria pulmonar, músico Nazaco Gomes precisa de ajuda; entenda

O músico Nazaco Gomes já levou a música do Pará para diversos lugares do mundo por meio do Projeto Trio Manari, um projeto instrumental com batidas da Amazônia. Mas no momento o artista vem precisando de ajuda, em decorrência de problemas de saúde. Desde o ano passado que amigos e músicos vêm fazendo campanhas para ajudar Nazaco. O novo episódio do quadro de saúde é que ele foi diagnosticado com covid-19 e uma bactéria pulmonar, no último domingo (19). Diante disso, quem quiser contribuir com a recuperação é só depositar por meio do pix roldinaldo@gmail.com, que pertence a Reginaldo Santos da Conceição.

No último final de semana, Nazaco passou mal e foi levado para uma Unidade de Pronto-Atendimento, onde foi diagnosticado com covid-19 e uma bactéria, ele recebeu medicamento e retornou para a residência. Nesta terça-feira (21), Reginaldo Santos, que é amigo do músico há mais de 30 anos, disse que o quadro é estável, mas que fica preocupado com a recuperação do amigo em decorrência de ele também ser diabético.

"A gente está nessa luta com o Nazaco desde o ano passado, quando ele precisou iniciar o tratamento para diabete. Ele ficou com a visão comprometida, mas já está fazendo tratamento, a questão é que ele vive da música e não está com condições para trabalhar", destaca o amigo.

Logo que Nazaco começou o tratamento, campanhas virtuais e shows beneficentes começaram a ser realizados para arrecadar dinheiro e arcar com as despesas do artista. A mais recente vaquinha virtual é a iniciativa "Ajudando um amigo", focada para receber fundos para o tratamento da covid e da bactéria.

Reginaldo diz que a rede de apoio é formada pelos próprios amigos de Nazaco, uma vez que ele mora com mais dois irmãos especiais. "A gente ajuda o Nazaco e a família dele, pois ele era o esteio da família, mas com a situação que está, ele não tem como trabalhar e o dinheiro que arrecadamos acaba que não é apenas para ele, é para os irmãos também, que são especiais e moram todos juntos", pontua Reginaldo.

Importância na música

Há mais de duas décadas, o Trio Manari, formado por Marcio Jardim, Nazaco Gomes e Kleber Benigno, se desenvolveu de grupo musical para um dos veículos da cultura do Pará. O projeto mergulha na sonoridade para retirar do universo do negro, do índio, do caboclo marajoara e de suas crenças e lendas o material sonoro para a releitura de canções populares.

Ao longo de sua trajetória, o Trio Manari vem se afirmando como referência na música brasileira, no campo da pesquisa e da execução percussiva com características amazônicas, o que lhes rendeu trabalhos e turnês pela Europa com os cantores Marco André e Fafá de Belém, além de diversas apresentações solos.

O grupo já esteve em turnê pela Guiana Francesa divulgando o CD Braços da Amazônia, França e Porto Rico. Em 2009 viajaram em turnê pela Europa, passando por países como Inglaterra e Portugal. Em 2011 apresentaram-se no Conexão VIVO em show solo e também em participações especiais ao lado de Dona Onete, MG Calibre, Pepeu Gomes e Marco André.