Minni Paulo retorna aos palcos de Belém com o show 'Abraço', no Sesc Ver-o-Peso

O baixista e compositor paraense Minni Paulo, um dos nomes de destaque da música instrumental feita na Amazônia, volta aos palcos de Belém nesta sexta-feira, 22, com o show Abraço, a partir das 19h30, no Sesc Ver-o-Peso. Com uma estética musical que mistura jazz e ritmos amazônicos, ele será acompanhado pelo grupo Equilibrium, que também se apresentou com ele nos últimos shows realizados em Belém.

Minni Paulo explica que o repertório da apresentação é composto de músicas suas inéditas, que deverão ser gravadas em janeiro de 2024, na Europa. “Na verdade, irei gravar, já me preparando para a Cop 30", adianta o artista.

A banda escolhida é formada por Caio Braga, no piano; Elias Coutinho, no sax, que já há anos trabalha com o músico; e Tiago Belém, na bateria. “Vale ressaltar que é um repertório genuinamente paraense no formato instrumental. Sem tornar óbvia a regionalidade do show, procuramos, sim, transmitir a essência da região, somente o sotaque da alma amazônica”, diz o artista.

"Na verdade, é um resumo do que venho fazendo a 43 anos dentro desse gênero que praticamente instalei aqui (de fusão entre jazz e música amazônica), como uma nova proposta de expressão. Já temos resultados: sentimos a influência nas novas gerações de músicos que, de alguma forma já constroem composição sobre essa plataforma que criamos na década de 80. O show será no Sesc, às 19h30”, reitera o músico. A gratuidade do evento é voltada aos comerciários e maiores de 60 anos , mas será vendido ingresso a R$ 5 ao público em geral.

Fim de semana no Sesc Ver-o-Peso

Já na noite de sábado (23), às 19h30, a banda cover "Beatles Forever" promete ao público de Belém reviver os sucessos eternos da banda britânica "The Beatles". O repertório escolhido pelos músicos busca proporcionar uma viagem nostálgica pelo legado musical do conjunto, considerado um dos mais significativos de todos os tempos. A banda é formada atualmente pelos músicos: Tom Menezes (bateria), Henrique Souza (baixo), Alexandre Macambira (guitarra) e Eliezer Galo (guitarra).

Finalizando a programação do fim de semana com humor e teatro, na manhã do próximo domingo (24), às 11h, o grupo "Palhaços Trovadores" apresentará um espetáculo circense que traz a marca do grupo de clowns, muitas cores e criatividade Reunindo músicas do cancioneiro popular e trovas criadas pelos integrantes, a apresentação será “um verdadeiro espetáculo poético e divertido, repleto de lirismo e graça”, defende o grupo em texto de divulgação.

Para todos os eventos, a entrada é franca para trabalhadores do comércio e dependentes com o Cartão Sesc atualizado. Para o público em geral a entrada é R$ 5,00 e para estudantes e idosos custa R$ 2,50.

SERVIÇO

Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso

Show “Abraço” com Minni Paulo e quarteto Equilibrium

Data: 22/09/2023

Entrada: A entrada é franca para trabalhadores do comércio e dependentes com o Cartão

Sesc atualizado. Para o público em geral a entrada é R$ 5,00 e para estudantes e idosos

custa R$ 2,50.

Horário: 19h30

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França,

522/523 – Campina – Belém/PA)



Show Beatles Forever

Data: 23/09/2023

Entrada: A entrada é franca para trabalhadores do comércio e dependentes com o Cartão

Sesc atualizado. Para o público em geral a entrada é R$ 5,00 e para estudantes e idosos

custa R$ 2,50.

Horário: 19h30

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França,

522/523 – Campina – Belém/PA)



Espetáculo circense do grupo Palhaços Trovadores

Data: 24/09/2023

Entrada: A entrada é franca para trabalhadores do comércio e dependentes com o Cartão

Sesc atualizado. Para o público em geral a entrada é R$ 5,00 e para estudantes e idosos

custa R$ 2,50.

Horário: 19h30

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França,

522/523 – Campina – Belém/PA)